Αθλητικά

Νίκη – “οξυγόνο” για τον Πανιώνιο

Οι «κυανέρυθροι» πήραν μια υπερπολύτιμη εκτός έδρας νίκη και φιλοδοξούν να ξεκολλήσουν από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τι κι αν πέρασε -και περνάει- μία απίστευτα δύσκολη σεζόν σε όλα τα επίπεδα; Η φανέλα του Πανιωνίου παραμένει πολύ «βαριά» και με το μεγάλο διπλό που σημείωσε στη Λαμία (1-0 με το γκολ του Τσιλούλη) για την 3η αγωνιστική των Play-Out, μπήκε ακόμη πιο γερά στο κόλπο της παραμονής, καθώς μείωσε στον ένα βαθμό την απόστασή του από τη 13η στο βαθμολογικό πίνακα, Ξάνθη (έχει αγώνα λιγότερο) και συνεχίζει να ελπίζει.

Οι «κυανέρυθροι» (που μετρούν 7 βαθμούς στις τρεις αγωνιστικές των αγώνων κατάταξης) μπήκαν δυνατά στο ματς κι έχασαν την πρώτη καλή ευκαιρία τους με τον Τσιλούλη στο 8’ (πλασέ λίγο άουτ). Ο ίδιος παίκτης «χτύπησε» στο 27’ με ωραία κίνηση και σουτ μέσα από την περιοχή, σημειώνοντας το γκολ που έδωσε τη μεγάλη νίκη στον Πανιώνιο, προτού αντικατασταθεί δέκα λεπτά μετά λόγω τραυματισμού.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λαμία πίεσε για την ισοφάριση, όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή της, καθώς η άμυνα του Πανιωνίου, ανταποκρίθηκε εξαιρετικά ως το φινάλε, με τους Νεοσμυρνιώτες να πανηγυρίζουν μία πολύ μεγάλη νίκη.

Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες, καθώς στο 90΄ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Βασιλόγιαννης.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Βάντερσον, Μπιανκόνι, Βασιλόγιαννης - Λυμπεράκης, Κόρμπος, Μιλόγεβιτς

Αποβολές: 90' Βασιλόγιαννης (2η κίτρινη)

ΛΑΜΙΑ (Α. Μάντζιος): Επασί, Σκόνδρας (66’ Σάλιακας), Αντέτζο, Βύντρα, Βάντερσον, Νιάσε (43’ Σάσι), Μπεχαράνο, Βιγιάλμπα, Ρόμανιτς (66’ Βασιλόγιαννης), Καραμάνος, Μπιανκόνι (82’ Μπουλουλής).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Λ. Βόκολος): Κότνικ, Ρέντζας, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Σαραμαντάς, Κόρμπος, Μακσίμοβιτς (64’ Γρίβας), Λυμπεράκης, Παπανικολάου, Οικονομίδης (82’ Μιλόγεβιτς), Τσιλούλης (39’ λ.τρ. Παπαγεωργίου).