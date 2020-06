Κόσμος

Μακρόν εναντίον Ερντογάν για την Λιβύη

Η Τουρκία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας...

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέμφθηκε την Τουρκία για την υποστήριξή της στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη, λέγοντας ότι η Άγκυρα παίζει «ένα επικίνδυνο παιχνίδι» που έρχεται σε αντίθεση σε όλα όσα είχε συμφωνήσει στις διεθνείς συνομιλίες.

«Είχα ήδη την ευκαιρία να πω πολύ ξεκάθαρα στον πρόεδρο (Ταγίπ) Ερντογάν (ότι) θεωρώ πως η Τουρκία παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι στη Λιβύη σήμερα και αντικρούεται σε όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη διάσκεψη του Βερολίνου», δήλωσε ο Μακρόν, αναφερόμενος στην διάσκεψη για την ειρηνευτική διαδικασία για τη Λιβύη.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι συνομίλησε και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κρίση στη Λιβύη.