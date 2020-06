Κόσμος

Τουρκία: συλλήψεις για κατασκοπία υπέρ της Γαλλίας

Την είδηση δημοσίευσε φιλοκυβερνητική εφημερίδα εν μέσω της έντασης μεταξύ των δυο χωρών για τη Λιβύη.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τέσσερις Τούρκους υπηκόους που κρίθηκαν ύποπτοι ότι κατασκόπευαν εκ μέρους της Γαλλίας σε κύκλους συντηρητικών και θρησκευτικών ενώσεων και κρατικών φορέων, τόνισε σε σημερινό της δημοσίευμα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah, εν μέσω εντάσεων μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού.

Σύμφωνα με τη Sabah, ένας πρώην εργαζόμενος της υπηρεσίας ασφαλείας του γαλλικού γενικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, ο Μετίν Οζντεμίρ, παραδόθηκε στην αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι συνέλεγε πληροφορίες εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικής Ασφάλειας, την DGSE, τη γαλλική υπηρεσία κατασκοπίας.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως ο Οζντεμίρ είπε ότι διαβίβαζε σε γαλλικές υπηρεσίες πληροφορίες για 120 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ιμάμηδων, λαμβάνοντας μηνιαία αμοιβή και μια υπόσχεση ότι ενδεχομένως να εντασσόταν στη Λεγεώνα των Ξένων, το σώμα του γαλλικού στρατού που επανδρώνεται από ξένους στρατιώτες.

Επίσης, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, ο Οζντεμίρ, παρουσιαζόταν ως μέλος των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών που ερευνούν το Ισλαμικό Κράτος, χρησιμοποιώντας πλαστές ταυτότητες και προσέλαβε τρεις άνδρες: έναν υπάλληλο της δημοτικής εταιρείας της Κωνσταντινούπολης που διαχειρίζεται τις παροχές ύδρευσης, ένα άτομο που εργάζεται στις τηλεπικοινωνίες και έναν ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο «πυρήνας κατασκόπων» όπως τον χαρακτήρισε η Sabah, ήταν αρμόδιος για συλλογή πληροφοριών σχετικά με «συντηρητικές ενώσεις», θρησκευτικές αδελφότητες και την τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet).

Οι τέσσερις άνδρες συγκέντρωναν κυρίως πληροφορίες και για τον Σύνδεσμο των Γυναικών και της Δημοκρατίας (KADEM), στο οποίο συμπρόεδρος είναι η νεότερη κόρη του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Οζντεμίρ παραδόθηκε στις τουρκικές αρχές αφού διαφώνησε με τους Γάλλους πράκτορες. Οι τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν θα δικαστούν για κατασκοπία σε ημερομηνία που δεν έχει προσδιοριστεί, ανέφερε η εφημερίδα.

Αυτή η υπόθεση έρχεται εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Άγκυρας και του Παρισιού για τη Λιβύη.