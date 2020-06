Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: δεν γίνεται διάλογος με όρους εκβιασμού

Ξεκάθαρη η θέση της Ελλάδας έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, εκφράζει εκ νέου ο Υπουργός Άμυνας.

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναναγιωτόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Alpha δήλωσε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεκινήσει διάλογο με την Τουρκία αν δεν αλλάξει την προκλητική συμπεριφορά της.

«Το μόνο που λέω εγώ -είναι αυτό που λέει και η ελληνική κυβέρνηση- ότι δεν μπορείς να καλείσαι σε έναν διάλογο με όρους εκβιασμού ή ευθείας αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Τέτοιο διάλογο δεν τον θέλουμε.

Αν ο κ. Τσαβούσογλου θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος για να καλέσει τον άλλον σε διάλογο, εμείς τον βρίσκουμε έναν παράξενο τρόπο και πραγματικά ενώ θεωρούμε ότι όντως οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί, δεν πρέπει ο διάλογος αυτός να εκβιάζεται. Ελάτε δηλαδή να συζητήσουμε τι διεκδικούμε και τι πιθανώς θα πρέπει να μας παραχωρήσετε. Με συγχωρείται δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ευχαριστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικό ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Η Ελλάδα επιμένει στην τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία λειτουργεί όπως ως ο ταραξίας ή ο ταραχοποιός ή ο νταής της περιοχής, τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος προσθέτοντας ότι: «Έχουμε πει ότι θέλουμε το διάλογο, επιθυμούμε τον διάλογο αλλά όχι με αυτούς τους όρους».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι αν η Τουρκία προχωρήσει, όπως έχει εξαγγείλει, σε έρευνες στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αυτό θα σημαίνει παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και δεν θα είναι ανεκτό.