Κόσμος

Αφροαμερικανός έσωσε αστυνομικό από φλεγόμενο περιπολικό (βίντεο)

«Όλες οι ανθρώπινες ζωές έχουν αξία», δήλωσε ο νέος άνδρας μετά τη διάσωση του αστυνομικού.

Δεν το σκέφτηκε λεπτό ο νεαρός Αφροαμερικανός όταν είδε αστυνομικό εγκλωβισμένο σε περιπολικό, που είχε εμπλακεί σε τροχαίο, έξω από το σπίτι του. Έσπευσε και τον βοήθησε.

Ο 31χρονος βρισκόταν στο σπίτι του, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο, νομίζοντας ότι πρόκειται για σεισμό. Ένας συγγενής του έτρεξε και του είπε πως είχε σημειωθεί τροχαίο με την εμπλοκή περιπολικού.

Έτρεξε έξω και έβγαλε από το όχημα τον αστυνομικό, λίγο προτού τυλιχθεί στις φλόγες.

«Ζητούσε να μην κουνηθεί, λόγω του ποδιού του και τότε είδα τις φλόγες ου άρχισαν να βγαίνουν μέσα και κάτω από το αυτοκίνητο και κατάλαβα πως πρέπει να τον βγάλω έξω. Ο άλλος αστυνομικός ήρθε και με βοήθησε.

Ξήλωσα την πόρτα και τον έσυρα έξω, απέναντι από το περιπολικό, ώστε να μην τραυματιζόταν από τυχόν έκρηξη», περιέγραψε ο νέος άνδρας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό της Πενσυλβάνια.

Αστυνομικοί και άλλοι πολίτες «πίστωσαν» στον άνδρα ότι έσωσε τη ζωή του αστυνομικού.

Ο 31χρονος είπε ότι δεν επρόκειτο για περίπλοκη απόφαση, το να βοηθήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Αλλά ακόμα και στενοί του φίλοι αναρωτήθηκαν αν δίστασε λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του με τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Όχι, υπάρχει αξία σε κάθε ανθρώπινη ζωή», δήλωσε ο ΜακΛι.

Ο επικεφαλής του οικείου αστυνομικού τμήματος τον ευχαρίστησε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο αστυνομικός μάλλον δε θα ζούσε αν δεν τον είχε βγάλει από το περιπολικό.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι του. Σε ανάρτησή τους οι συγγενείς του είπαν ότι αναμένεται να αναρρώσει.