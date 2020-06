Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1: Προσβολή η πρόταση για συμβιβασμό στην υπόθεση της 10χρονης

Σοκαρισμένος δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας της ανήλικης. Τον διαψεύδει ο δικηγόρος της 33χρονης.

«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο Αλέξης Κούγιας ανακοινώνοντας ότι ο συνήγορος της 33χρονης που κατηγορείται για αρπαγή και κακοποίηση της 10χρονης από πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού.

«Όταν γίνεται πρόταση για συμβιβασμό μιλάμε για χρήματα, κάτι που προσβάλει την οικογένεια, σε αυτήν την περίπτωση, που η μικρή είναι ανήλικη», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της οικογένειας της 10χρονης.

«Μου θυμίζει την υπόθεση που ο πλούσιος κάνει το κακό και εξαγοράζει τον φτωχό», είπε σχετικά και σχολίασε:

«Με προσβάλει ως δικηγόρο και ως άνθρωπο αυτή η πρόταση συμβιβασμού, γι’ αυτό και το δημοσιοποίησα».

Ερωτηθείς τι σημαίνει η πρόταση αυτή για την υπόθεση, εκτίμησε πως «σημαίνει παραδοχή, αλλά και σημαίνει ‘έχω λεφτά’ και αυτό προκαλεί ερωτήματα για το πού βρήκε τα λεφτά η κυρία που λέει ότι εκδίδεται για να ζήσει» και συμπλήρωσε πως «μου έχει κάνει εντύπωση και το να μην καταλαβαίνεις ποιον εκπροσωπείς, ποιον δικηγόρο έχεις απέναντί σου».

Αμέσως μετά την παρέμβαση του Αλέξη Κούγια, συνηγόρου πολιτικής αγωγής, ο δικηγόρος της 33χρονης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1, διέψευσε ότι κατέθεσε πρόταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό.