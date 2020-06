Κοινωνία

Νουλέζας στον ΑΝΤ1: Καμία οικονομική πρόταση – Δεν μιλήσαμε για συμβιβασμό

Η θέση του συνηγόρου υπεράσπισης για τη δήλωση του συνηγόρου της πολιτικής αγωγής περί πρότασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

«Είμαι δυστυχώς υποχρεωμένος να διαψεύσω τον κύριο Κούγια, αλλά ευτυχώς τα γραπτά μένουν», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της 33χρονης που κατηγορείται για την αρπαγή της 10χρονης και δήλωσε «έκπληκτος» με τον συνάδελφό του που λίγο πριν είχε πει ότι έγινε πρόταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

«Δεν υπήρξε καμία πρόταση για οικονομική αποζημίωση», είπε ο Βασίλης Νουλέζας, εξηγώντας από την πλευρά του ότι η επικοινωνία του με τον Αλέξη Κούγια αφορούσε τον τρόπο αντιμετώπισής του από τον συνάδελφό του.

«Του ζήτησα να μη μου επιτίθεται, του είπα να συναντηθούμε, αλλά εγώ ακύρωσα τη συνάντηση», σημείωσε σχετικά και μετά από ένταση απάντησε πως «δεν υπήρξε καμία οικονομική πρόταση. Δεν μιλήσαμε για οικονομικό συμβιβασμό».