Οικονομία

ΠΟΕ - ΟΤΑ: Πανελλαδική στάση εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πεντάωρη πανελλαδική στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ζητούν συνάντηση με Θεοδωρικάκο.

Πεντάωρη πανελλαδική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, η στάση εργασίας θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί και θα διαρκέσει ως τις 12 το μεσημέρι, ενώ έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 9 το πρωί.

Η οργάνωση των υπαλλήλων στους δήμους, ζητά και συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, προκειμένου να του μεταφέρουν τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν κατάργηση του θεσμικού πλαισίου που επιτρέπει τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των δήμων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, διατήρηση του καθεστώτος ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας κ.α.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως ο υπουργός «αρνείται συστηματικά να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μιας εκ των μεγαλύτερων Ομοσπονδιών του Δημοσίου και να συζητήσει αλλά και να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου».