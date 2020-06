Κόσμος

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας ζητεί Γερουσιαστής των ΗΠΑ

Επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας απειλεί τα αμερικανικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ, σε επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

Στην επιστολή του, ο Αμερικανός γερουσιαστής καταγγέλλει μεταξύ άλλων τις προκλήσεις σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ζητά την άμεση ενεργοποίηση των κυρώσεων εναντίον της Άγκυρας, όπως αυτές προβλέπονται για την αγορά και την εγκατάσταση του ρωσικού συστήματος S-400 στο πλαίσιο του νόμου CAATSA.

Η Τουρκία ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο

Παρουσιάζοντας την εικόνα μιας χώρας που αποσυντονίζει τη περιφερειακή σταθερότητα, ο γερουσιαστής Μενέντεζ υπενθυμίζει στον Μάικ Πομπέο ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας στρέφεται εναντίον βασικών εταίρων της Ουάσιγκτον στη περιοχή, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Παράλληλα επισημαίνει ότι οι στρατιωτικές περιπέτειες της Άγκυρας σε εύφλεκτες περιοχές εγκυμονούν κινδύνους που αντιτάσσονται στα αμερικανικά συμφέροντα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει γίνει η τελευταία χώρα που παραβιάζει το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη. Όπως μάλιστα τονίζει, η γειτονική χώρα κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τη στρατιωτική υποστήριξη που πρόσφερε στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης για να αποσπάσει μια παράνομη συμφωνία θαλάσσιων συνόρων. Ωστόσο, στην επιστολή ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για μια παράνομη συμφωνία, η οποία αγνοεί όχι μόνο τους νόμιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και τη βάση του διεθνούς δίκαιου.

Στον κατάλογο των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας που περιγράφονται στην επιστολή, έρχονται να προστεθούν και οι πρόσφατες επιθετικές ενέργειες της Άγκυρας στο Βόρειο Ιράκ, όπου η Τουρκία έχει εκφράσει την πρόθεσή να δημιουργήσει προσωρινές στρατιωτικές βάσεις με στόχο να χτυπήσει τους Κούρδους μαχητές που βρίσκονται κατά μήκος της παραμεθόριας γραμμής. «Τέτοιες πράξεις έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

East Med Act: Έκφραση δέσμευσης των ΗΠΑ στη σχέση με την Ελλάδα, τη Κύπρο και το Ισραήλ

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ καλεί τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, να εφαρμόσει πλήρως τις βασικές προβλέψεις του Νόμου για την Εταιρική Σχέση Ασφάλειας και Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το νομοσχέδιο που είναι γνωστό και ως «East Med Act», χαρακτηρίζεται στην επιστολή ως μια σημαντική έκφραση δέσμευσης των ΗΠΑ στη σχέση τους με την Ελλάδα, τη Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ. Όπως σημειώνεται, οι δεσμοί των ΗΠΑ με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, ο γερουσιαστής ευχαριστεί τον Μάικ Πομπέο για την προσωπική του δέσμευση στην ενίσχυση αυτών των σημαντικών σχέσεων μέσω της εμπλοκής του σε συνόδους κορυφής «3+1».

Οι ΗΠΑ πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις σε Τούρκους πολίτες που εμπλέκονται στην παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ

«Οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κυπριακής και ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, υπογραμμίζουν την έλλειψη δέσμευσης του προέδρου Ερντογάν στο κράτος δικαίου», σημειώνει ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, «οι τουρκικές παραβιάσεις της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) είναι καλά τεκμηριωμένες. Τις τελευταίες εβδομάδες, τα τουρκικά πλοία έχουν αυξήσει τις δραστηριότητες εξερεύνησης στην ΑΟΖ της Κύπρου, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν την αναστολή των δραστηριοτήτων έρευνας των διεθνών ενεργειακών εταιρειών κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει ευπρόσδεκτα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε Τούρκους που εμπλέκονται στην παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΖ. Σε αλληλεγγύη με τους συμμάχους και τους φίλους μας στην Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να επιβάλουν αμέσως κυρώσεις σε αυτά τα ίδια άτομα».

Να εφαρμοστεί ο νόμος για την επιβολή κυρώσεων

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ υπενθυμίζει ότι παρόλο που το Κογκρέσο είχε προσπαθήσει να πείσει την Τουρκία να αποκτήσει τους πυραύλους Patriot, ο πρόεδρος Ερντογάν επέλεξε να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, το οποίο απειλεί σοβαρά τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

«Η επιλογή της Τουρκίας θέτει υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Άγκυρας στη συμμαχία – ένα θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ – και θέτει σε κίνδυνο τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, η αγορά στρατιωτικού συστήματος 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί σαφώς μια σημαντική συναλλαγή με τον ρωσικό αμυντικό τομέα, όπως ορίζεται στη νομοθεσία των ΗΠΑ, η οποία ενεργοποιεί κυρώσεις. Η κατάλληλη απάντηση είναι σαφής. Κύριε υπουργέ Πομπέο, γράφω με ένα απλό αίτημα προς την κυβέρνηση: εφαρμόστε το νόμο».

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Μενέντεζ, πρέπει να τηρηθούν τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά με την περίπτωση της Κίνας, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με κυρώσεις όταν απέκτησε το ρωσικό σύστημα S-400. Σε διαφορετική περίπτωση, ο γερουσιαστής εκφράζει τον φόβο ότι θα μειωθεί δραστικά η αποτρεπτική ισχύ των κυρώσεων του νόμου CAATSA.

«Η εφαρμογή διαφορετικού προτύπου στην Τουρκία με βάση την προσωπική “έλξη” που ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται προφανώς να αισθάνεται για τον πρόεδρο Ερντογάν, δεν είναι τρόπος να ασκήσει κανείς εξωτερική πολιτική».