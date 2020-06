Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Στα γενέθλια της κυβέρνησης θα σβήσουμε κεριά, όχι ονόματα

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τη λίστα του «Μένουμε Σπίτι», την υπόθεση Παππάς – Μιώνη. Ο ανασχηματισμός και οι εκλογές.

«Αστεία» χαρακτήρισε τα περί «μαγειρέματος» της λίστας για τη διαφημιστική καμπάνια του «Μένουμε Σπίτι» ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και τόνισε πως πρόκειται για «καμπάνια που έγινε για να σώσει ζωές και αυτό έκανε».

Ο Στέλιος Πέτσας υπενθύμισε πως είχε απαντήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τόνισε πως «όταν ολοκληρωθεί η καμπάνια, θα δοθούν οι λίστες στη δημοσιότητα».

Αναφέροντας πως είναι θέμα ημερών η δημοσιοποίηση της λίστας, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι, «προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το θέμα για να κατασκευάσει εχθρούς, όμως η αλήθεια είναι ότι η κοινωνία δεν ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ» και σχολίασε πως είναι «λάθος η ταύτιση της διαφήμισης με το χρηματισμό».

Αναφερόμενος στο θέμα της συνομιλίας Μιώνη – Παππά, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έκανε λόγο για «πρωτοφανές» γεγονός και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να τοποθετηθεί, αφού «οι στενοί του συνεργάτες τον βάζουν στο κάδρο».

Σχετικά με τον ανασχηματισμό, επανάλαβε ότι είναι θέμα του Πρωθυπουργού και χωρίς απαντήσει στο πότε θα γίνει, είπε ερωτηθείς σχετικά ότι «στα γενέθλια (της κυβέρνησης) σβήνουμε κεράκια, όχι ονόματα».

Απαντώντας στο αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, λόγω των εξελίξεων στην οικονομία, είπε πως «από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση εφάρμοσε το πρόγραμμά της, πιο νωρίς» και αναφέρθηκε ειδικά στη μείωση φόρων και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ενώ προανήγγειλε «γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου», η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί σύντομα.

«Πρέπει να στηρίξουμε το μεσαίο στρώμα, για την επανεκκίνηση της οικονομίας και σε αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει κανένας χώρος για εκλογές».