“Ψυχρή Λίμνη”: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και στην Αττική (χάρτες)

Θα «ανοίξουν» πάλι οι ουρανοί. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Πότε θα «επιστρέψει» το καλοκαίρι.

Το φαινόμενο της «Ψυχρής Λίμνης» θα φέρει και σήμερα Τρίτη βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Στο προγνωστικό της δελτίο για τον καιρό, η ΕΜΥ αναφέρει ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και πρόσκαιρα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Παράλληλα το meteo.gr επισημαίνει ότι από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που θα επηρεαστούν, συμπεριλαμβάνονται ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας.

Από τα φαινόμενα του καιρού, ωστόσο, θα επηρεαστούν πολλές περιοχές της χώρας. Ο πρώτος χάρτης είναι του MeteoAlarm και δείχνει τις περιοχές όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα

