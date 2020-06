Κόσμος

Τέλος από την κυβέρνηση Τραμπ ο Κέβιν Χάσετ

Αποχωρεί από τα καθήκοντά του, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κέβιν Χάσετ δήλωσε ότι αποχωρεί από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας μία σύντομη επιστροφή του σ'αυτήν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Χάσετ υπηρέτησε ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου για περίπου δύο χρόνια, πριν την αποχώρησή του στα μέσα του 2019, ενώ επέστρεψε στην κυβέρνηση για μία σύντομη θητεία νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

“Επέστρεψα χωρίς να πληρώνομαι για 90 ημέρες. Ο χρόνος συμπληρώθηκε,” δήλωσε ο Χάσετ στο Reuters μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, εξηγώντας ότι η χθεσινή ημέρα ήταν η τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων του.

Ο Χάσετ ήρθε για “μία σύντομη θητεία ως ειδικός εργαζόμενος για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για την αποχώρησή του,” δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.