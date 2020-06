Οικονομία

ΟΑΕΔ: Ξεκινούν οι πληρωμές της δίμηνης παράτασης για τα επιδόματα ανεργίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των επιδομάτων και τα ποσά που θα πάρουν.

Από αύριο 24/6, ξεκινά η καταβολή της δίμηνης παράτασης των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν το Μάιο. Κατόπιν της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 24760/550/2020 στο ΦΕΚ 2484/Β/22-6-2020 για τη δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν το Μάιο του 2020, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η καταβολή του πρώτου μήνα της παράτασης θα ξεκινήσει αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Η παράταση αφορά τα επιδόματα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Μαΐου, εξαιρουμένων αυτών που έλαβαν τη δίμηνη παράταση του πρώτου τετραμήνου του έτους, στο πλαίσιο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων.

Συγκεκριμένα, για όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Μαΐου και έχουν συμπληρώσει 30 ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας από τη λήξη, η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στον πρώτο μήνα της παράτασης, θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί τον Ιούλιο.

Η δίμηνη παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:

Δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας - έως 798,5 ευρώ (έως 399,25 ευρώ, μηνιαίως), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Δικαιούχοι βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολούμενων - έως 720 ευρώ (έως 360 ευρώ, μηνιαίως).

Δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας - έως 400 ευρώ (έως 200 ευρώ, μηνιαίως).

Η καταβολή ολοκληρώνεται αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός τριών εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται πως δικαιούχοι είναι μόνο, όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση. Για παράδειγμα, επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα, μετά τη λήξη της επιδότησής τους, θα λάβουν αναλογικά μειωμένο ποσό της παράτασης, αντίστοιχο με το χρονικό διάστημα παραμονής στο μητρώο ανέργων, κατόπιν έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξεων.