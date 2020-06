Κόσμος

Βίντεο σοκ: Έριξαν βαρελότο σε άστεγο για να… “σπάσουν” πλάκα

Ανεγκέφαλοι έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή ενός άστεγου για να… γελάσουν. Οι σοκαριστικές εικόνες κάνουν το γύρο του πλανήτη.

Σοκ προκαλεί η αποτρόπαια πράξη μιας ομάδας νεαρών στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης εις βάρος ενός άστεγου για να «σπάσουν» πλάκα, βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και κάνει τον γύρο του κόσμου φαίνονται τρεις νεαροί στο σημείο που κοιμόταν ο 65χρονος άνδρας. .Ο ένας… κοιτάει, ο δεύτερος καταγράφει με το κινητό του και ο τρίτος ανάβει ένα βαρελότο και το πετάει στον άστεγο άνδρα.

Ένας δυνατός θόρυβος ακούγεται, το βαρελότο «σκάει» και αφού ακούγεται ένα «όου», κάποιος ακούγεται να γελάει!

Αμέσως μετά την επίθεση έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο 66χρονος άστεγος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς το πρόσωπο αυτού που πέταξε το βαρελότο, φαίνεται καθαρά στην εικόνα.

Δείτε το βίντεο