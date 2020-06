Κοινωνία

Συγγενής θύματος “ψευτογιατρού” στον ΑΝΤ1: Το παιδί ήταν 100% λειτουργικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η θεία 16χρονου που «χάθηκε» στα χέρια του ψευτογιατρού, περιγράφοντας τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν κυρίως οι γονείς.

Το πώς ήρθαν σε επαφή με τον «γιατρό Κόντο», το πού τον έβλεπαν, τις θεραπείες που τους πρότεινε και το πώς ήταν το παιδί προτού την ξεκινήσει περιγράφει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» θεία 16χρονου που κατέληξε υποβαλλόμενο στη θεραπεία του ψευτογιατρού.

Ολόκληρη η δήλωση της γυναίκας στον ΑΝΤ1:

«Από την πρώτη στιγμή της διάγνωσης απευνθήκαμε σε μεγάλα ιατρικά κέντρα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ψάχναμε συνέχεια να βρούμε τους εμπειρότερους γιατρούς και τα πλέον ειδικά ιατρικά κέντρα για την περίπτωση του παιδιού μας. Ποτέ δεν ψάξαμε λύση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους.

Γνωρίζουμε τον Κόντο, τον γιατρό Κόντο, ο οποίος μας μιλά και μας πείθει για την πλήρη ίαση του παιδιού.

Μας τον συστήνει και μας μιλά γι’αυτόν μία κυρία τον πατέρα της οποίας είχε αναλάβει ο γιατρός κόντος. Μας μιλά γι’αυτόν με διθυραμβικά λόγια.

Ο σπουδαίος γιατρός με τις απίστευτες σπουδές και γνώσεις, ο ερευνητής στην Ελβετία και ταυτόχρονα ο υπέροχος άνθρωπος.

Σε ένα κομβικό σημείο, εκεί που θα έπρεπε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για τη συνέχεια, ο γιατρός Κόντος μας μιλά για τη θεραπεία, την οποία προτείνει και η οποία θα δώσει την πλήρη ίαση του παιδιού μας, θεραπεία με φάρμακα που παρασκευάζονται σε εργαστήρια της Ελβετίας. Μας πείθει και ξεκινάμε.

Συναντιόμαστε μαζί του σε ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, στα οποία κυκλοφορεί με ιδιαίτερη άνεση και συνομιλεί με άλλους γιατρούς.

Το παιδί είναι λειτουργικό 100% και σε καμία περίπτωση σε τελικό στάδιο. Συμμετέχει σε προπονήσεις και φυσικά πηγαίνει στο σχολείο.

ΥΓ: Για ό,τι σας αναφέρω εννοείται ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που έχουν κατατεθεί.

Τα παιδιά φεύγουν από τη ζωή, οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι ο Κόντος είναι απατεώνας και μέσα σε ανείπωτο πόνο βρίσκουν τη δύναμη και ξεκινούν έναν αγώνα για να τον αποκαλύψουν. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα. Δικαίωση; Ηθική ικανοποίηση; Δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για να περιγραφεί το τι νιώθουν οι γονείς.

Αυτό που βλέπω είναι ότι απέναντί μου έχω γονείς που πονάνε, πονάνε πολύ..έρχονται όλα στην επιφάνεια..και είναι σαν μαχαίρι που ξύνει τις πληγές τους..

Για μένα που είμαι δίπλα τους και έχω ζήσει τον αγώνα τους είναι μεγάλοι και γενναίοι. Ακούω συνέχεια και διαβάζω για αφελείς γονείς που δεν κατάλαβαν τον απατεώνα και θέλω πραγματικά να ρωτήσω όλους αυτούς, επιστήμονες – υποψήφια θύματα που αντιλήφθηκαν τον απατεώνα Κόντο: Τι κάνατε κύριοι; Οι ευθύνες πολλές και διοχετεύονται σε πολλές κατευθύνσεις.

Σε όσους εμπλέκονται με την προστασία του ιατρικού επαγγέλματος. Σε όσους αντιλαμβάνονται κάθε είδους απατεώνες και σιωπούν.. Στο κράτος που αφήνει να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας απατεώνας ενώ εκκρεμούν σε βάρος του δικαστικές αποφάσεις. Όσο εμείς λειτουργούμε με τη λογική του «ωχ αδελφισμού», τόσο θα βρίσκουν έδαφος να εισχωρούν «παράσιτα – Κόντοι» και να παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων».