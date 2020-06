Life

Νίκος Ψαρράς: Ο “Σταμάτης” έρχεται στις “Άγριες Μέλισσες” και φέρνει ταραχή (βίντεο)

Ο σύζυγος της «Βιολέτας», ο «Σταμάτης», επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στο Διαφάνι. Όσα αποκάλυψε ο Νίκος Ψαρράς στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» για τον ρόλο του και τα επόμενα επεισόδια.