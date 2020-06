Life

“Special Report”: Ο κατάσκοπος της Τουρκίας στην Κω και η ζωή του trapper MadClip (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία του Γερμανού που «στρατολογήθηκε» ως πληροφοριοδότης από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας. O MadClip μιλά για την ξαφνική επιτυχία, τα λεφτά και τις κόντρες των trappers.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής, αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 24:00

«Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ»

Όταν μετακόμιζε στην Τουρκία το 2008, ο Γερμανός συνταξιούχος ήξερε πως η ζωή του θα άλλαζε, αλλά δεν φανταζόταν ότι θα άλλαζε τόσο που να θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ένα σενάριο που θα κατέληγε με εκείνον ως μέλος ενός «δικτύου κατασκόπων», σε ελληνικά νησιά.

Η εκπομπή «Special Report» παρουσιάζει την ιστορία του Γερμανού συνταξιούχου που «στρατολογήθηκε» ως πληροφοριοδότης από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας και έδρασε ως κατάσκοπος στην Κω, μέχρι τη σύλληψή του το 2014.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον Τάσο Τέλλογλου, ο 71χρονος Γερμανός μιλά, μετά την αποφυλάκισή του, με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη στρατολόγησή του, τη δράση του στο νησί του Αιγαίου, τις εντολές και την επικοινωνία με την τουρκική πλευρά, και τελικώς τις αποφάσεις που έκριναν τη ζωή του.

«Ο TRAPPER»

Χρήμα, γρήγορα αμάξια, ναρκωτικά, γυναίκες: τα κύρια συστατικά των videoclips που συγκεντρώνουν εκατομμύρια views στο YouTube, πολλές φορές περισσότερα και από αυτά των Αμερικανών ράπερ.

Μια μουσική σκηνή που από το περιθώριο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέληξε σε ...φρενίτιδα! Το «Special Report» μπαίνει στον κόσμο της ελληνικής trap, ενός «παρακλαδιού» της ραπ, που έχει αποκτήσει το δικό του φανατικό κοινό στην Ελλάδα.

Η Νάνσυ Τάση συναντά τον MadClip, έναν από τους πιο δημοφιλείς αλλά κι αμφιλεγόμενους Έλληνες ράπερ, που μιλά στην κάμερα της εκπομπής για την ξαφνική επιτυχία, τα λεφτά, τον προκλητικό στίχο, αλλά και τις κόντρες των trappers.

«Special Report» - Κάθε Τρίτη, στις 24:00

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr