Πέθανε ο Κώστας Φυσσούν

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Κώστας Φυσσού.

Έφυγε από την ζωή, τα ξημερώματα της Τρίτης, σε ηλικία 84 ετών ο ηθοποιός Κώστας Φυσσούν, αδελφός του επίσης ηθοποιού Πέτρου Φυσσούν.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο γνωστός ηθοποιός Στέλιος Καλαθάς. «Αντίο φίλε-συνάδελφε Κώστα Φυσσούν.

Μας ένωσε ο Μολιέρος, χρόνια πριν και από τότε έχω να θυμάμαι τόσες όμορφες ιστορίες. Εκεί ψηλά θα σε περιμένει ο αδελφός σου ο Πέτρος , ο Αλεξανδράκης να παίξετε πόκερ και η Αλίκη για να τραγουδήσετε και πάλι μαζί το "Άστο το χεράκι σου"…..Καλό ταξίδι μαχητή», έγραψε ο Στέλιος Καλαθάς.

Ποιος ήταν

Ο Κώστας Φυσσούν γεννήθηκε το 1936. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη και έπαιξε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ συμμετείχε και στις τηλεοπτικές σειρές «Λέσχη μυστηρίου».

Κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες έχει παίξει ο ηθοποιός Κώστας Φυσσούν

Happy Day 1977

Άντρας είμαι και…το κέφι μου θα κάνω! 1960

Ένα έξυπνο έξυπνο… μούτρο 1965

Όχι, …κύριε Τζόνσον 1965

Αγάπησα μια… πολυθρόνα 1971

Αγωνία για τον έρωτα 1969

Αδίστακτοι (1965) 1965

Αυτό το κάτι άλλο 1963

Γλυκειά, γλυκειά μου αγάπη 1965

Εγώ ρεζίλεψα τον Χίτλερ 1970

Εκείνοι που ξέρουν ν' αγαπούν 1968

Ενωμένοι στη ζωή και στο θάνατο 1964

Η μοίρα ενός αθώου 1965

Λαός και Κολωνάκι 1959

Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα 1958

Μια λατέρνα μια ζωή 1958

Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα (1959) 1959

Ναυάγια της ζωής 1959

Ο Γοργοπόταμος 1968

Ο Θύμιος τάχει 400 1960

Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο 1980

Ο δοσίλογος 1970

Ο θείος από τον Καναδά 1959

Ο θησαυρός του μακαρίτη 1959

Ο νάνος και οι επτά Χιονάτες 1970

Ο προδότης 1967

Ο τρελοπενηντάρης 1971

Πρέπει να Ζήσεις Τίμια 1962

Το Δόλωμα 1964