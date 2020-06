Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: “Βγαίνει” ο τελικός

Το βράδυ της Δευτέρας διεξάγονται οι δύο αγώνες που θα κρίνουν το μικρό και το μεγάλο τελικό του Κυπέλλου.

Αύριο το βράδυ θα γίνουν γνωστές οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το κύπελλο Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Ο βέβαιος πρωταθλητής Ολυμπιακός, θα υποδεχθεί (21:30) τον ΠΑΟΚ στην ρεβάνς της ήττας που γνώρισε στην Τούμπα με 3-2. Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν πολύ γρήγορα με 2-0 και όλα έδειχναν ότι θα έφθαναν σε μία άνετη επικράτηση. Όμως οι παίκτες του Φερέϊρα, αντέδρασαν και πέτυχαν την ολική ανατροπή. Ένα αποτέλεσμα που καλούνται να διαφυλάξουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», απέναντι στον Ολυμπιακό, που χρειάζεται νίκη με διαφορά ενός γκολ για να πάρει την πρόκριση. Οι Πειραιώτες είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην χώρα, καθώς όπως αποδεικνύεται δεν έχει επηρεασθεί από την τρίμηνη διακοπή λόγω του κορονοϊού και τηρουμένων των αναλογιών, είναι το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

Λίγο νωρίτερα (19:00) η ΑΕΚ, έχοντας ως... παρακαταθήκη το 2-1 από το ΟΑΚΑ, φιλοξενείται από τον Άρη. Πρόκειται για τον αγώνα της χρονιάς, όπως δηλώνουν οι «κίτρινοι του βορρά», που στην πρόσφατη αναμέτρηση για τα play off της Super League, έδειξαν να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την Ένωση. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν πλούσιο θέαμα και σημείωσαν από δύο γκολ, γεγονός που προϊδεάζει για έναν αμφίρροπο ημιτελικό.

Το πρόγραμμα (σ.σ. σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα):

Τετάρτη 24 Ιουνίου

19:00 Άρης-ΑΕΚ (1-2)

21:30 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (2-3)