Οικονομία

Σταϊκούρας: Πήραμε μέτρα που απέτρεψαν τα λουκέτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στοιχεία για τους ωφελούμενους των εννέα χρηματοδοτικών εργαλείων που έθεσε σε λειτουργία η κυβέρνηση έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

Στοιχεία για τους ωφελούμενους των εννέα χρηματοδοτικών εργαλείων, που έθεσε σε λειτουργία η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού και την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, έδωσε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας. Έλαβε μέτρα που απέτρεψαν τα λουκέτα, ενισχύοντας τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και στηρίζοντας την απασχόληση», είπε ο κ. Σταϊκούρας και επικαλέστηκε τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση αναμένεται να αποσοβήσουν ευρείας κλίμακας απολύσεις και πτωχεύσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, από τον Μάρτιο έως το πρώτο 15θήμερο του Ιουνίου, παρά την κρίση, έκλεισαν 2.736 λιγότερες επιχειρήσεις, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είπε ο υπουργός. «Η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει εδώ. Θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, με διαφάνεια και αίσθημα δικαίου, προσφέροντας σε αυτές βοήθεια ώστε να ανακάμψουν από την παρούσα δοκιμασία, παρέχοντας κίνητρα προκειμένου να μπουν σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Προσδοκούμε να συνεισφέρει και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συγχρονίζοντας τον βηματισμό του με τον ταχύ βηματισμό που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν την κρατική αρωγή με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης για τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης και τη δημιουργία νέων», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Αναφορικά με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, της οποίας η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, τα στοιχεία δείχνουν ότι τον μήνα Μάιο 52.490 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 602 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο, 11.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Από τις 52.490 αυτές επιχειρήσεις, οι 7.598 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους, οι 30.006 επιχειρήσεις έχουν από έναν έως πέντε εργαζόμενους, οι 11.480 επιχειρήσεις έχουν από έξι έως είκοσι εργαζόμενους. «Το 94% του συνόλου των βοηθούμενων επιχειρήσεων έχει μέχρι 20 εργαζόμενους. Αυτό αποδεικνύει ότι βοηθήθηκαν κυρίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που έχουν από έναν έως πενήντα εργαζόμενους, που συνιστούν το 86% του συνόλου των επωφελούμενων επιχειρήσεων, μοιράστηκαν το 80% του ποσού. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι το μέτρο είχε όχι μόνο οικονομική αποτελεσματικότητα αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη», είπε ο υπουργός Οικονομικών. Από τις επιχειρήσεις που βοηθήθηκαν, 21.085 επιχειρήσεις ήταν ατομικές, 31.405 επιχειρήσεις ήταν νομικά πρόσωπα.

Αναφορικά με τη δεύτερη φάση του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου που έχει παραταθεί έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, ο υπουργός είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το ποσό που θα διατεθεί διαμορφώνεται στο 1,4 δισ. ευρώ. Χθες ανακοινώθηκε ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το μέτρο και μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και αν ήταν προβληματικές 31.12.2019, δεδομένου ότι αναμένεται να εγκριθεί η 3η τροποποίηση προσωρινού πλαισίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο υπουργός επισήμανε ότι στην αξιοποίηση αυτού του εργαλείου μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή. Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι δικαιούχοι είναι και το λιανικό εμπόριο μικρών ατομικών επιχειρήσεων χωρίς εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των παντοπωλείων, των καταστημάτων ψιλικών, των περιπτέρων, των ειδών δώρων, των φαρμακείων, των αρτοποιείων, των ανθοπωλείων, των ζαχαροπλαστείων, των καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, των κομμωτηρίων και κάθε άλλο κατάστημα λιανικής που διαθέτει ταμειακή μηχανή. Επίσης μπορεί να συμμετέχουν οι πωλητές λαϊκών αγορών, όσοι εκμεταλλεύονται ταξί καθώς και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, στους χώρους εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, καντίνες κ.α.

«Καλώ συνεπώς, τους συμπατριώτες μας, που έχουν ανάγκη αυτό το χρηματικό ποσό να υποβάλουν σχετική αίτηση, μέχρι την Παρασκευή», είπε ο υπουργός Οικονομικών και ενημέρωσε τη Βουλή ότι μέχρι σήμερα το πρωί, περίπου 114.000 επιχειρήσεις εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο χρηματοδοτικό σχήμα. Από αυτές οι 68.000 είναι ατομικές επιχειρήσεις και 46.000 είναι νομικά πρόσωπα.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι την αποζημίωση ειδικού σκοπού που δίνεται από την ΑΑΔΕ (σ.σ. αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες) την πήραν 557.076 ελεύθεροι επαγγελματίες. Μετά από παράταση που δόθηκε στην αποζημίωση Ι, τις επόμενες ημέρες θα μοιραστούν χρηματικά ποσά άλλοι 25.536 δικαιούχους. Αναφορικά με την Αποζημίωση ΙΙ, που αφορά τον μήνα Μάιο και τους ελεύθερους επαγγελματίες, μέχρι σήμερα μιλάμε για άλλους 250.685 δικαιούχους.

Αναφορικά με τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι υπάρχει η δυνατότητα αυτές οι υποχρεώσεις να εξοφληθούν σε 12 άτοκες δόσεις το 2021 είτε σε 24 δόσεις με επιτόκιο που εκτιμάται στο 2,5%, λιγότερο δηλαδή από το ήμισυ αυτού που ισχύει σήμερα για όσους κάνουν χρήση της ρύθμισης των 24 δόσεων.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι μέτρο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας συνιστά και η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την κρίση.

Ο κ. Σταϊκούρας χαρακτήρισε επίσης μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας τον συμψηφισμό με μελλοντικές υποχρεώσεις του 25% στο ΦΠΑ Μαρτίου, για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, και πρώτου τριμήνου για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, που καταβλήθηκε εμπρόθεσμα μέχρι 30.4.2020. Όπως δε ενημέρωσε, χρήση της ευχέρειας αυτής έκαναν πάνω από 160.000 επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές ή επλήγησαν από την κρίση. Το συνολικό ποσό της ωφέλειας για τις επιχειρήσεις ανέρχεται στα 155.000.000, δίνοντας μέσω του δικαιώματος συμψηφισμού, επιπρόσθετη ρευστότητα για να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές τους υποχρεώσεις.

Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη μείωση στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις, ο υπουργός είπε ότι η κυβέρνηση θα αποφασίσει το ακριβές ύψος, τις επόμενες εβδομάδες ανάλογα με τα στοιχεία που θα έχει διαθέσιμα για τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο υπουργός υπενθύμισε επίσης:

το μέτρο της επιδότησης επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων που ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους και το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του ταμείου επιχειρηματικότητας ΙΙ.

το ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που τέθηκε σε λειτουργία στις 3 Ιουνίου και διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια που μέσω μόχλευσης μελλοντικά θα φτάσουν τα 7 δις ευρώ.

το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, δηλαδή, «πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Ο υπουργός επισήμανε ότι το νέο πλαίσιο ενσωματώνει πρόνοιες για την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα του, είναι ρεαλιστικό, κοινωνικό αφού θα συμβάλλει στην ανάσχεση ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων.

ν.