Τέλος η σεζόν για Αγουέρο

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό του Αργεντινού επιθετικού. Μπαίνει στο χειρουργείο άμεσα.

Οι φόβοι φαίνεται πως επιβεβαιώνονται σχετικά με τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Σέρχιο Αγουέρο στα γόνατα, στην χθεσινή αναμέτρηση με την Μπέρνλι, όπου έγινε αλλαγή, μετά το πέναλτι που κέρδισε στις καθυστερήσεις, δίνοντας τη θέση του στον Γκάμπριελ Ζέσους.

Ο πατέρας του διεθνή άσου, Λεονέλ Ντελ Καστίγιο, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής Clarin, δήλωσε ότι ο τραυματισμός είναι σοβαρός και ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτήν την εβδομάδα στη Βαρκελώνη.

«Το γόνατό του... κόλλησε και ήδη είχε ενοχλήσεις. Είναι μηνίσκος. Αυτή την Τρίτη (σ.σ: σήμερα) πρόκειται να κάνει μαγνητική τομογραφία και εκεί θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού. Αλλά υπολογίζουν ότι την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα χειρουργηθεί στη Βαρκελώνη», είπε στο Radio La Red.

Να σημειωθεί ότι ο Αργεντινός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, άρχισε το παιχνίδι εναντίον της Μπέρνλι, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις και στα δύο γόνατα. Πρώτα (στο αριστερό) στο 35’ και στη συνέχεια (στο δεξί) όταν κέρδισε πέναλτι.

Τα καλά νέα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής, είναι ότι φαίνεται να μην υπάρχει ζημιά στους συνδέσμους, κάτι που θα επέκτεινε σημαντικά τον χρόνο αποθεραπείας.