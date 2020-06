Κοινωνία

Στάση εργασίας σε τρένα και τραμ

«Χειρόφρενο» σε συρμούς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του τραμ. Τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

Ακινητοποιημένα αναμένεται να μείνουν τα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι συρμοί του τραμ την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 μεταξύ 12:00-16:00, λόγω στάσης εργασίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Τις ίδιες ώρες αναμένεται να μην πραγματοποιούνται τα δρομολόγια της γραμμής 3 του Μετρό στο τμήμα Δουκ. Πλακεντίας-Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΣ (μέλος είναι και το Σωματείο Εργαζομένων Τραμ) είναι :

η υπογραφή ΣΣΕ στον ΟΣΕ και στη ΣΤΑΣΥ, ΣΣΕ 2020 για το προσωπικό της πρώην ΕΕΣΣΤΥ που απορροφήθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, επαναπρόσληψη των απολυμένων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διασφάλιση των θέσεων εργασίας, προσλήψεις προσωπικού και να μπει τέλος στην απραξία των τελευταίων ετών με προώθηση της ολοκλήρωσης των έργων στον ΟΣΕ και το ΤΡΑΜ και συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής.

«Εμείς ως Σιδηροδρομικοί, θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να προβάλλουμε τις θέσεις μας για ένα σύγχρονο - ενιαίο - δημόσιο σιδηρόδρομο προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Ως εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τις διοικήσεις τα αυτονόητα για την εύρυθμη λειτουργία μας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΠΟΣ.

Επιπλέον, το Σωματείο Εργαζομένων Τραμ σε ανακοίνωσή του αναφέρεται και στον «Μεγάλο Περίπατο» κάνοντας λόγο για «προχειρότητα απέναντι στον φορέα Τραμ από τη δημοτική αρχή των Αθηνών με βιαστικές και πρόχειρες ενέργειες».

Τέλος, δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη κωλυσιεργία σε πολλά ζητήματα στο συγκοινωνιακό έργο στις Δημόσιες Αστικές και Σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες και ειδικότερα στο δίκτυο των γραμμών τραμ, όπως: «καθυστέρηση της έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του τραμ στην πόλη του Πειραιά και "ακρωτηριασμός" της γραμμής τραμ έως την στάση Κασομούλη εδώ και 19 μήνες, μη παρέχοντας συγκοινωνιακό έργο ως τον τερματικό σταθμό Συντάγματος».