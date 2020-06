Πολιτισμός

Εντυπωσιακά έργα τέχνης κοσμούν το αεροδρόμιο LaGuardia (εικόνες)

Οι 4 δημιουργοί επιλέγησαν από μια αρχική ομάδα 25 καλλιτεχνών από 11 χώρες

Τέσσερα site-specific έργα τέχνης κοσμούν εδώ και λίγο καιρό το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέα Υόρκης, σηματοδοτώντας την επιστροφή, αργά-αργά, της ζωής στο Μεγάλο Μήλο, στους γνωστούς ρυθμούς της πριν το, λόγω της πανδημίας, λουκέτο. Τα έργα των Sarah Zee, Laura Owens, Sabine Hornig και Jeppe Hein -οι δημιουργοί επιλέγησαν από μια αρχική ομάδα 25 καλλιτεχνών από 11 χώρες- παραγγέλθηκαν από το LaGuardia Gateway Partners και το Public Art Fund.

Το έργο «Shorter than the Day» -αναφορά στο ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον «Because I could not stop for Death»- είναι ένα γλυπτό βάρους πέντε τόνων και κρεμάστηκε από την οροφή ενός αίθριου στο Terminal B του αεροδρομίου. Στη σφαιρική κατασκευή, με έδρα τη Νέα Υόρκη Sarah Zee αιχμαλωτίζει τη λαμπρότητα της ατμόσφαιρας: το έργο αλλάζει από φωτεινό γαλάζιο πρωινό σε ένα ζωηρόχρωμο δειλινό και στις πλούσιες αποχρώσεις της νύχτας, μέσα από σχεδόν 1.000 φωτογραφίες του ουρανού. Φωτογραφίες οι οποίες έχουν πιαστεί με κλιπ στον αλουμινένιο και χαλύβδινο σκελετό και αποκαλύπτονται καθώς ο θεατής περιφέρεται γύρω από το γλυπτό.

Το ψηφιδωτό της Laura Owens είναι ένα από τα μεγαλύτερα μωσαϊκά στον κόσμο: με 625.000 κεραμικές ψηφίδες, καλύπτει μια επιφάνεια 2.322,5 τετραγωνικών μέτρων, σχεδόν όλο το μήκος της αίθουσας αναχωρήσεων στο Terminal B. Σε φόντο γαλάζιου ουρανού, υπάρχουν 80 εικόνες ταυτόσημες με τη Νέα Υόρκη, όπως ένα κομμάτι πίτσα, το Άγαλμα της Ελευθερίας, η κάρτα για το μετρό MTA MetroCard. Η επωνυμία της σύνθεσης είναι «I [emoji κομμάτι πίτσα] ΝΥ» και στα εγκαίνια ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο βρήκε την ευκαιρία να αστειευτεί. «Στ' αλήθεια, το έργο τέχνης σου κόβει την ανάσα. Στην πραγματικότητα, εγώ ο ίδιος έβαλα τις ψηφίδες. Τις έβαλα τα σαββατιάτικα απογεύματά μου και τα βράδια και στον ελεύθερο χρόνο μου. Είναι κομμάτι της ιταλικής κληρονομιάς μου. Έβαλα τα πλακάκια στο μπάνιο μου, έβαλα τα πλακάκια στην κουζίνα μου πίσω από τον νεροχύτη και τον φούρνο - αυτό εδώ ήταν λίγο μεγαλύτερο αλλά χαίρομαι που τα κατάφερα» είπε, στη συνέντευξη Τύπου.