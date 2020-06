Πολιτική

Διαψεύδει συμφωνία με την Τουρκία για την ΑΟΖ ο Παλαιστίνιος Πρέσβης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δήλωση του συναδέλφου τους στην Τουρκία διαψεύδει ο Πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα.

«Αδειάζει» τον συνάδελφό του στην Άγκυρα ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Αθήνα, διαψεύδοντας τη χθεσινή δήλωση του Φαέντ Μουσταφά ότι, η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να κάνει συμφωνία με την Τουρκία, ανάλογη με αυτήν που έκανε με τη Λιβύη.

«Η Παλαιστίνη είναι ένθερμος υποστηρικτής της τήρησης του Διεθνούς Δικαίου, ως εκ τούτου δεν θα συνάπταμε καμία συμφωνία ή διακανονισμό χωρίς να στηριζόμαστε σε αυτή την αρχή» διευκρινίζει, σε σημερινή γραπτή δήλωση του, ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα Marwan Toubassi σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρέσβης Marwan Toubassi επισημαίνει:

«Η θέση μας σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΑΟΖ) εκεί, περιορίζεται στη δέσμευσή μας στις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου και της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο των Θαλασσών στις οποίες είμαστε μέλη, καθώς και τα δικαιώματα που μας παρέχει αυτή η συνθήκη. Η Παλαιστίνη είναι ένθερμος υποστηρικτής της τήρησης του διεθνούς δικαίου, ως εκ τούτου, δεν θα συνάπταμε καμία συμφωνία ή διακανονισμό χωρίς να στηριζόμαστε σε αυτήν την αρχή. Ομοίως, η Παλαιστίνη αναμένει από όλες τις χώρες να σεβαστούν τα Παλαιστινιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων της και της ΑΟΖ».