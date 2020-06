Πολιτική

Σάλος και αναπάντητα ερωτήματα μετά το ντοκουμέντο Μιωνή για Παπαγγελόπουλο

Θύελλα στο πολιτικό σκηνικό. Απαντήσεις από τον Τσίπρα ζητά ο Πέτσας. Έντονη αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Παππά στην Βουλή. Τι λέει ο πρ. Αν. Υπ. Δικαιοσύνης.

Εκρηκτικό κλίμα στην πολιτική σκηνή της χώρας δημιουργούν οι αποκαλυπτικές συνομιλίες μεταξύ του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή και του πρώην Υπουργού Νίκου Παππά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, να πάρει θέση και ζήτησε την διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ζήτησε προθεσμία για να μελετήσει τα νέα στοιχεία και μιλά για σκευωρία σε βάρος του.

Πλέον το usb με την ηχογραφημένη συνομιλία Παππά-Μιωνή βρίσκεται στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας . Ο εισαγγελικός λειτουργός θα αποφασίσει το συντομότερο εάν θα προχωρήσει σε έρευνα για τα καταγγελλόμενα. Η προανακριτική επιτροπή της Βουλής διαβίβασε σήμερα στον εισαγγελέα έναν πλήρη φάκελο με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Εκτός από το αντίγραφο της ηχογραφημένης συνομιλίας του πρώην υπουργού Επικρατείας με τον επιχειρηματία, απέστειλε το συνοδευτικό έγγραφο του κ. Μιωνή, τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης της προανακριτικής επιτροπής, τα πρακτικά της διήμερης κατάθεσης του Νίκου Παππά τον περασμένο Μάρτιο και τη χθεσινή κατάθεση του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και δήλωση του κ. Παππά.

Η συνομιλία Παππά – Μιωνή

Στη συνομιλία φαίνεται να γίνεται προσπάθεια να ελεγχθούν οι αρμοί της εξουσίας και κάποιοι να επιχειρούν να βγάλουν χρήματα. Στο ντοκουμέντο που διέρρευσε στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης ο Νίκος Παππάς εμφανίζεται να αναγνωρίζει πως ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος δρούσε ανεξέλεγκτα.

Ν. Παππάς: Με τη δική του ατζέντα κάμπτει την ατζέντα του μαγαζιού… Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω, ότι κάποιοι βγάζουνε λεφτά. Λεφτά!

Σ. Μιωνής: Βγάζουν λεφτά;

Ν. Παππάς: Πολλά λεφτά, δε μιλάμε τώρα για... βγάζουνε λεφτά!

Σ. Μιωνής: Ναι, ναι. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό.

Ν. Παππάς: Ναι, αλλά το να έρθεις και να βάλεις το μαγαζί μας ατζέντα που δεν έχουμε επιλέξει, η οποία μας δημιουργεί και δυσκολίες, ε, όχι ρε! Κάτσε ρε!

Σ. Μιωνής: Ναι αλλά βλέπεις ότι το κάνει και δεν μασάει, δεν μασάει, δεν μασάει τον Αλέξη. Δηλαδή... Άρα τι είναι; I am fucked;

Έγινε “στόχος” η Μαρέβα Μητσοτάκη από τον Νίκο Παππά

Στη συνομιλία που καταγράφηκε από τον Σάμπυ Μιωνή, υπάρχει μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους. Οι δυο τους αναφέρθηκαν στη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα με τον Νίκο Παππά να ζητά από τον Σταύρο Παπασταύρου να καταφερθεί εναντίον της.

Σ. Μιωνής: Όσο κι αν τον μισείτε και τα λοιπά, άνθρωπος είναι και αυτός.

Ν. Παππάς: Δεν μισούμε κανέναν, δεν μισούμε κανέναν. Να βγει να μιλήσει.

Σ. Μιωνής: Να βγει να μιλήσει να πει τι ρε συ;

Ν. Παππάς: Έλα ρε μ@@@α. Να βγει...

Σ. Μιωνής: Για κάτσε δύο λεπτάκια. Αλλά, να σου πω, εσύ θα έβγαινες ποτέ να μιλήσεις για τον Αλέξη;

Ν. Παππάς: (Μάλλον γνέφει υποδηλώνοντας άρνηση)

Σ. Μιωνής: Ε, πως περιμένεις τώρα ο άλλος να βγει; Να είμαστε τώρα λογικοί…

Ν. Παππάς: Και τη Μαρέβα. Και τη Μαρέβα

Σ. Μιωνής: Και τι θες δηλαδή; Είναι κολλητή του φίλη η Μαρέβα. Όταν πέθανε η γυναίκα του Σταύρου…

Ν. Παππάς: Να πάει να τη δώσει… Δεν θα το κάνει ποτέ.

Σ. Μιωνής: Πως γίνεται αυτό; Δηλαδή, δεν παίζει αυτό ρε παιδιά. Δεν παίζει… Δηλαδή, είναι ο συνάνθρωπος σου…

Πρωτοφανείς διάλογοι αποκαλύπτουν πως λειτουργούσε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

Και οι δυο συνομιλητές εμφανίζονται να συμφωνούν ότι ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος δεν άκουγε κανέναν και έκανε του... κεφαλιού του.

Ν. Παππάς: Θέλει πολιτική απόφαση και πίεση του Μίμη να κλείσει το θέμα.

Σ. Μιωνής: Ναι, αλλά αφού πριν από τρεις εβδομάδες δεν κάνατε αυτή τη συνάντηση που είπε ο Αλέξης να κλείσει; Πως είναι δυνατόν να τον γράφεις στ' αρ@@@@ του; Πως είναι δυνατόν; Δηλαδή, από κάπου αισθάνεται ότι έχει δύναμη. Και χωρίς στοιχεία κιόλας! Έτσι; Δεν είναι να πεις ότι του λέτε «κλείσε μια υπόθεση που είναι κάποια λαμόγια τα οποία για κάποιο λόγο θελουμε να «κλείσουμε». Έστω και για διακριτικούς... αν είναι λαμόγια...

Ν. Παππάς: Ναι, ναι, ναι...

Σ. Μιωνής: Είναι κάτι πασιφανές, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, έτσι; Ο ίδιος έρχεται και μου λέει να κρατήσω την μήνυση μου και να δώσω λεφτά στον Φιλιππάκη. Δηλαδή, υπουργός διαφθοράς είναι αυτός ή αρχιμανδρίτης της διαφθοράς; Δηλαδή τρελαίνομαι. Εκτός. Εκτός αν την φωνάξετε μαζί με τον Αλέξη, αυτόν και την Τουλουπάκη.

Ν. Παππάς: Την Τουλουπάκη θα την δει ο Αλέξης; Είσαι καλά;

Σ. Μιωνής: Εντάξει, αλλά αυτοί μας γαμ@@@. Αφού τον έχει δει, του τα έχει πει, δεν σταματάει. Τον Γιώργο τον γράφουμε στ' αρχ@@@ τους τελείως, δεν του λένε καν κιόλας τίποτα, δεν του δίνουν καν τη δικογραφία.

Σε δήλωσή του, πάντως, ο Νίκος Παππάς έκανε λόγο για προϊόν κοπτοραπτικής σχετικά με τα όσα ανέφερε στην Προανακριτική ο Σάμπυς Μιωνής.

Οι αποκαλύψεις Μιωνή προκαλούν θυελλώδεις αντιδράσεις. Η προανακριτική επιτροπή αποφάσισε να στείλει τα πρακτικά της αρχικής κατάθεσης του Νίκου Παππά, που κινήθηκε σε άλλο κλίμα, αλλά και το ηχητικό ντοκουμέντο στον αρμόδιο εισαγγελέα με το ερώτημα της ψευδορκίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλά ακόμη και για Ειδικό δικαστήριο, ενώ είχε και ευθεία αντιπαράθεση με τον Νίκο Παππά:

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική Επιτροπή αναφέρουν ότι "ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή θέμα αξιοπιστίας της βασικής μάρτυρος κ. Ραικου", κάνοντας λόγο για "πρόδηλη αναληθή κατάθεση της κ. Ραικου στην Προανακριτική" και για "διερεύνηση πιθανών ευθυνών της κ. Ράικου".

Πέτσας: Διαγραφή Παππά και εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Την διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε, το μεσημέρι της Τρίτης, με δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Η δήλωση του κ. Πέτσα είναι η ακόλουθη: «24 ώρες μετά την αποκάλυψη ενός αδίστακτου παρακράτους επί των ημερών της διακυβέρνησής του ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να σιωπά. Τα ερωτήματα, όμως, είναι αμείλικτα . Γνώριζε την ύπαρξη παρακράτους ο κ. Τσίπρας; Αν ναι τι έκανε γι αυτό; Ενημερώθηκε από τον κ. Παππά τότε υπουργό Επικρατείας της κυβέρνησής του και πιο στενό του συνεργάτη; Σε κάθε περίπτωση ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στους κανόνες της Δημοκρατίας οφείλει να διαγράψει άμεσα τον κ. Παππά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό».

«Θα προτείναμε στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, που φέρνει στη Βουλή παράνομες ηχογραφήσεις και τις ερμηνεύει κατά το δοκούν, όταν μιλά για «παρακράτος» και ζητά διαγραφές, να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Ειδικά όταν το πανελλήνιο πλέον γνωρίζει πως ο ίδιος καλύπτεται από τον κ. Μητσοτάκη, αν και φέρει όχι μόνο πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες, για την εν κρυπτώ χρηματοδότηση με δημόσιο χρήμα ανύπαρκτων ΜΜΕ, τη λίστα των οποίων αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα. Σε ό,τι δε αφορά την ουσία, αντί η ΝΔ να ζητά τη διαγραφή του κ. Παππά, αφού κόπτεται τόσο πολύ, ας διευρύνει η ίδια το κατηγορητήριο και ας τον συμπεριλάβει», αναφέρει σε ανακοίνωση – απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για «έντονη οσμή παρακράτους, παράκεντρου και παραμάγαζου» έκανε λόγο στο ΘΕΜΑ 104,6 η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη με αφορμή τις αποκαλύψεις Μιωνή που έχουν προκαλέσει σάλο. «Ποιο είναι το κεντρικό μαγαζί; Για τι μαγαζιά μιλάμε; Ήταν κεντρικό μαγαζί η κυβέρνηση; Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει ο κ. Τσίπρας αν γνώριζε» πρόσθεσε η κυρία Πελώνη. «Προσωπικά θεωρώ μεγάλο σοκ όχι μόνο την ύπαρξη παραδικαστικού που είχε οικονομικές δοσοληψίες, όχι μόνο τη διακίνηση ποινικών δικογραφιών στα υπουργικά γραφεία και τις δοσοληψίες με εισαγγελείς αλλά θεωρώ μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα πώς στοχοποιούνταν αθώοι άνθρωποι και πώς υπήρχε πολιτική στόχευση να πληγεί η σύζυγος του κ. Μητσοτάκη προκειμένου να πληγεί ο ίδιος» σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Πελώνη.

Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη

Από το Μεσολόγγι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ανασύρει από το συρτάρι πρακτικές πρακτόρικες, μαφιόζικες, μια σκανδαλολογία ανύπαρκτων σκανδάλων, για να κρύψει το ένα και μοναδικό σκάνδαλο. Το μεγάλο σκάνδαλο στη χώρα είναι ότι παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα δημόσια Ταμεία και έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια εφιαλτική προοπτική».

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. "Ο κ. Τσίπρας αντί να απαντήσει επί της ουσίας και να αποβάλει τον κ. Παππά, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Ας μην έχει όμως αυταπάτες. Έχει μόνο δύο επιλογές.

Είτε θα διαγράψει τον κ. Παππά, είτε θα αναλάβει την ευθύνη του παρακράτους. Περιμένουμε την απάντησή του. Το θέμα δεν κλείνει. Θα θέτουμε συνεχώς τον κ. Τσίπρα προ των ευθυνών του", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Παπαγγελόπουλος: Είμαι θύμα παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης

Ως θύμα παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης περιέγραψε τον εαυτό του ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος στην σημερινή του κατάθεση, ενώ για τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας παρέπεμψε στον Νίκο Παππά.

Νέα προθεσμία να μελετήσει τα έγγραφα που έχουν φτάσει στα τελευταία 24ωρα στην Επιτροπή ζήτησε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι υπάρχει και δεύτερο ηχητικό απόσπασμα, ενώ παραδέχθηκε ότι μίλησε για την ανάγκη να καλυφθούν τα έξοδα στη δικαστική αντιδικία Μιωνή- Φιλιππάκη.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Σε δήλωσή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά αναφέρει ότι "οι αποκαλύψεις για το παρακράτος ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλουν άμεσες ενέργειες της Δικαιοσύνης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών και τη χωρίς καθυστέρηση διαβίβαση στη Βουλή φακέλου για πολιτικά πρόσωπα που τυχόν εμπλέκονται. Με τις αποκαλύψεις εγείρονται μεγάλα πολιτικά ζητήματα που δηλητηριάζουν το δημόσιο βίο. Αναδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε ως «μαγαζί» και στο εσωτερικό της υπήρχαν «παραμάγαζα» με αξιοποίηση του βαθέως κράτους της Δεξιάς. Και παρότι είναι εμφανείς οι σκοπιμότητες ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, εντύπωση προκαλεί η επιμονή της Νέας Δημοκρατίας να εστιάζει στην απομάκρυνση του κ. Παππά. Δείχνει δηλαδή τον ενδιάμεσο και απαλλάσσει το «αφεντικό» από οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, μίλησε στο Θέμα 104,6, λέγοντας μεταξύ άλλων, «εγώ σημειώνω σε σχέση με τα τελευταία, αυτά που είπε ο Νίκος Παππάς, ότι πρόκειται για επιλεκτική απομαγνητοφώνηση παράνομης, ιδιωτικής συνομιλίας και ότι δεν γνώριζε ο κ. Πρωθυπουργός. Δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τη διαρροή της δικογραφίας εν συνόλω να εκκαθαριστεί μια πολύ νοσηρή κατάσταση” αναφορικά με την έρευνα στην ΕΛΑΣ». Αναφορικά με τις αιτιάσεις περί “παρακράτους”, ο κ. Βούτσης είπε «όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από τον κ. Ρουμπάτη και από ανώτερους αξιωματικούς της Αστυνομίας, οι οποίοι είχαν κάποια στοιχεία από το κύκλωμα και με εντολή του κ. Πρωθυπουργού. Για το θέμα έγινε ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε».

Κανένα δεν είναι «αθώα περιστερά» από τα κόμματα που κυβέρνησαν διότι η μήτρα των σκανδάλων είναι η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών συμφερόντων και μέσα από αυτή τη διαδικασία γεννιούνται ιδιαίτερες σχέσεις πολιτικών προσώπων με επιχειρηματικούς ομίλους, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο «Αθήνα 9,84». Σημείωσε ότι βλέπουμε ακόμα μία εκδήλωση του πραγματικού προσώπου του καπιταλιστικού συστήματος, είναι αυτό της σαπίλας, της σήψης και της διαφθοράς. Πρόσθεσε ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές ποτέ δεν διερεύνησαν την ουσία και αξιοποιούνται για να συγκαλύπτονται σκάνδαλα και αιτίες.

Σε δήλωση του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει μεταξύ άλλων, "Δε μπορεί η Ελλάδα να ταλανίζεται με σκάνδαλα, αλληλοκατηγορίες και οι φυσικοί δικαστές που είναι τα δικαστήρια, να μη μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει να οδηγηθούν όλοι στα δικαστήρια , οι εμπλεκόμενοι , γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε cosa nostra,ούτε χώρα μαφιόζων".