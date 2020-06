Πολιτική

Τσίπρας για ντοκουμέντο Μιωνή: μαφιόζικες πρακτικές για ανύπαρκτα σκάνδαλα

Επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή την οικονομία εξαπέλυσε από το Μεσολόγγι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε αναλυτικά για την υπόθεση Μιωνή.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, με αφορμή την οικονομία εξαπέλυσε από το Μεσολόγγι, που επισκέφτηκε σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας. «Η εικόνα που προσλαμβάνω σε όλες μου τις περιοδείες είναι ότι η οικονομία βρίσκεται ξανά, δυστυχώς σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος της παραγωγής, οι άνθρωποι της δημιουργίας, του μόχθου βρίσκονται για άλλη μια φορά απέναντι στο φάσμα μιας βαθιάς ύφεσης και χωρίς ουσιαστική προστασία από την Πολιτεία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην οικονομία, μετά την επίσκεψή του στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και την κατάθεση στεφάνου στον "Κήπο των Ηρώων".

«Ο κ. Μητσοτάκης -είπε στη συνέχεια- κατάφερε ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα, που είναι δύσκολο να το καταφέρει κανείς. Πήρε μια οικονομία που έτρεχε με υψηλούς, σχετικά, ρυθμούς ανάπτυξης και μέσα σε τέσσερις μήνες, πριν έρθει η πανδημία, από τον Οκτώβρη του 2019 την βύθισε στην ύφεση».

«Και με την αδράνειά του να παρέμβει ουσιαστικά και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες δυσκολίες ρευστότητας και στήριξης των επιχειρήσεων και της εργασίας την περίοδο μετά την πανδημία, η χώρα συνολικά βρίσκεται μπροστά σε μια εφιαλτική προοπτική» προσέθεσε ο κ. Τσίπρας και σημείωσε: «Φοβάμαι ότι ο Σεπτέμβρης που θα έρθει θα είναι ο χειρότερος των τελευταίων ετών και πολύ φοβάμαι ότι σε πέντε μόλις μήνες καταστρέφονται όλες οι θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός τα προηγούμενα πέντε χρόνια για να βγούμε από την κρίση».

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός «βλέποντας αυτή την εξέλιξη προφανώς και θέλει να στρέψει την ατζέντα αλλού. Ανασύρει από το συρτάρι πρακτικές πρακτόρικες, μαφιόζικες, μια σκανδαλολογία ανύπαρκτων σκανδάλων, για να κρύψει το ένα και μοναδικό σκάνδαλο. Το μεγάλο σκάνδαλο στη χώρα είναι ότι παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα δημόσια Ταμεία και έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια εφιαλτική προοπτική. Σπαταλάει τα χρήματα αυτά χωρίς όμως να στηρίζει, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε τους επιχειρηματίες, ούτε τους ανθρώπους του μόχθου και της δημιουργίας. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Και σε αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που αφορά τη ζωή, το αύριο, την προοπτική της μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνίδων και των Ελλήνων θα κληθεί να δώσει απαντήσεις».

«Και η επαφή μας με τους πολίτες μας δίνει την αισιοδοξία ότι οι απαντήσεις αυτές θα έχουν και συγκεκριμένο δια ταύτα» συμπλήρωσε για να καταλήξει: «Διότι μπορεί ο ελληνικός λαός να ξεγελάστηκε με τις καλύτερες ημέρες που υποσχέθηκε (σ.σ. ο κ. Μητσοτάκης) όμως οι μέρες αντί για καλύτερες γίνονται δυσοίωνες και ο κόσμος του μόχθου και τη δημιουργίας και της επιχειρηματικότητας θέλει διέξοδο και προοπτική στη ζωή του. Και αυτή τη διέξοδο θα την ανιχνεύσουμε μαζί».

Μιλώντας για την επίσκεψή του στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, σημείωσε ότι πρόκειται για μια Περιφέρεια με πολλά προβλήματα, αλλά και πολλές δυνατότητες. Αναφερόμενος στη Σχολή που βρέθηκε νωρίτερα είπε ότι «επισκέφτηκα την πανεπιστημιακή πλέον σχολή του Μεσολογγίου, μετά την απόφαση μια πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης που κάναμε στο χώρο της εκπαίδευσης, δημιουργώντας εδώ στο Μεσολόγγι ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Γεωπονικής Σχολής με τρία Τμήματα, που κάνει μια πολύ σημαντική, εξαιρετική δουλειά που έχει αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία δηλαδή εφαρμοσμένη έρευνα που αναπτύσσεται στην πανεπιστημιακή σχολή του Μεσολογγίου να έχει άμεση και πρακτική εφαρμογή στις δραστηριότητες της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου».

Τέλος, σημείωσε πως στη συνέχεια της περιοδείας του θα επισκεφτεί του αλιείς, «που παρότι είχαν τεράστια ζημιά την περίοδο της πανδημίας δεν εντάχθηκαν στις πληττόμενες ομάδες και αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα» και τους ελαιοκαλλιεργητές «που είχαν πολύ μεγάλη ζημιά, πριν την πανδημία και δεν βλέπουν καμία ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία».

Απάντηση Πέτσα στον Τσίπρα

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. "Ο κ. Τσίπρας αντί να απαντήσει επί της ουσίας και να αποβάλει τον κ. Παππά, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Ας μην έχει όμως αυταπάτες. Έχει μόνο δύο επιλογές. Είτε θα διαγράψει τον κ. Παππά, είτε θα αναλάβει την ευθύνη του παρακράτους. Περιμένουμε την απάντησή του. Το θέμα δεν κλείνει. Θα θέτουμε συνεχώς τον κ. Τσίπρα προ των ευθυνών του", αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.