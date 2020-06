Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Τοπικό lockdown μετά την εστία μόλυνσης σε σφαγείο

Ανησυχία στην Γερμανία μετά την έξαρση κρουσμάτων στην περιοχή. Ποια περιοριστικά μέτρα επιβλήθηκαν.

Επιστροφή στα περιοριστικά μέτρα του περασμένου Μαρτίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου επέβαλε η κυβέρνηση της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στην περιοχή Γκίτερσλοχ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο επεξεργασίας κρέατος στο οποίο έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί περισσότερα από 1.500 κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με το τοπικό «lockdown» που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του κρατιδίου, ο 'Αρμιν Λάσετ, και το οποίο επηρεάζει περίπου 370.000 κατοίκους, απαγορεύεται και πάλι η λειτουργία των κλειστών γυμναστηρίων, των κινηματογράφων, των μουσείων και των μπαρ, ενώ ακυρώνονται οι πολιτιστικές και άλλες μαζικές εκδηλώσεις. Οι επαφές περιορίζονται εκ νέου στα μέλη της οικογένειας, ενώ σε εξωτερικούς χώρους επιτρέπεται να βρίσκεται κανείς με το πολύ άλλα δύο άτομα, με τα οποία δεν ζει κάτω από την ίδια στέγη. Τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί είχαν κλείσει ήδη από τις 17 Ιουνίου για τις θερινές διακοπές. Σε αντίθεση με τον Μάρτιο, δεν επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις των πολιτών, ωστόσο ο κ. Λάσετ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείψουν την περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο εργοστάσιο «Τένιες», από το οποίο ξεκίνησαν τα κρούσματα, έχουν τεθεί σε καραντίνα περισσότερα από 5.500 άτομα. Κινητές ομάδες υγειονομικών υπαλλήλων, συνοδεία διερμηνέων και αστυνομίας, διενεργούν τεστ για κορονοϊό και ενημερώνουν τους εργαζόμενους, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Πολωνία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία. Εν ανάγκη, οι όροι της καραντίνας «θα επιβληθούν», τόνισε ο 'Αρμιν Λάσετ.

Στο μεταξύ ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», Λόταρ Βίλερ, ο οποίος σήμερα επανεμφανίστηκε προκειμένου να ενημερώσει για τις εξελίξεις, ανακοίνωσε ότι ο επιδημιολογικός δείκτης R0 του κορονοϊού έφθασε στο 2,76, άρα 100 άτομα που είναι θετικά στον ιό τον μεταδίδουν σε άλλα περίπου 276 άτομα. Όπως εξήγησε πάντως ο ίδιος, η άνοδος του δείκτη οφείλεται σε τοπικές «εξάρσεις» με νέα κρούσματα, όπως στο Γκίτερσλοχ, και δεν αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε όλη τη χώρα.