Συναντήσεις Δένδια με εκπροσώπους των κομμάτων

Στο επίκεντρο η ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Συνάντηση Δένδια και με τον Αμερικανό Πρέσβη.

Μία σειρά συναντήσεων με τους εκπροσώπους των κομμάτων ξεκίνησε από σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση σχετικά με τη συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Σήμερα, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη και Γιώργο Μαρίνο.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα έχει συναντήσεις με τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Αντώνη Μυλωνάκη, στις 10:30, καθώς και με την εκπρόσωπο του Μέρα25, Σοφία Σακοράφα, στις 11:00.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 12:00, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους του ΚΙΝΑΛ και της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματoποιηθούν την επόμενη εβδομάδα

Σε δήλωση τους οι βουλευτές του ΚΚΕ αναφέρουν μεταξύ άλλων, ότι "Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ καταδίκασε την ισχυρή παρουσία και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή και αναφέρθηκε στις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού ανταγωνισμού σε βάρος των λαών. Εξέφρασε την ανησυχία του ΚΚΕ για την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας και τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου. Ανέδειξε ότι η πολιτική της “γεωστρατηγικής αναβάθμισης” των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης, που ακολουθεί η κυβέρνηση της ΝΔ στα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ, διασταυρώνεται με τις επιδιώξεις της αστικής τάξης της γειτονικής χώρας, με επικίνδυνες συνέπειες για τις εξελίξεις στην περιοχή. Αντιτάχθηκε στο ενδεχόμενο συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και θαλάσσιων ζωνών της Ανατ. Μεσογείου, η οποία προετοιμάζεται με παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ".

Πάιατ: Τα νησιά έχουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Σσήμερα ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε και με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όπως και η ηπειρωτική χώρα, επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρέσβης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν περιφερειακά ζητήματα, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, να επαναλάβουμε την στήριξή μας για εκεχειρία στη Λιβύη που οδηγεί σε πολιτική λύση, καθώς και το μήνυμά μας προς όλους τις εξωτερικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Τουρκίας, να σταματήσουν τις αποστολές όπλων και τζιχαντιστών που εντείνουν τη βία», επισήμανε ο Αμερικανός πρέσβης με ανάρτησή του στο twitter μετά τη συνάντηση.

«Επίσης επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά τη νομική μας αντίληψη ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, όπως και η ηπειρωτική χώρα», συμπλήρωσε ο κ. Πάιατ.