Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Νόβακ Τζόκοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Συναγερμός" στον κόσμο του τένις με τα διαδοχικά κρούσματα κορονοϊού που εμφανίζονται μετά το τουρνουά «Adria Tour”.

Ούτε ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέφυγε τελικά τον κορονοϊό, ο οποίος χτύπησε το τουρνουά "Adria Tour" που διοργάνωνε ο ίδιος, σε διάφορες πόλεις των Βαλκανίων. Ο Σέρβος τενίστας, Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, εξετάστηκε μετά την επιστροφή του από το Ζαντάρ στο Βελιγράδι και βρέθηκε θετικός στον ιό, χωρίς πάντως να εμφανίζει συμπτώματα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του επιτελείου του.

Ο Τζόκοβιτς είναι ο τέταρτος παίκτης που βρίσκεται θετικός στον κορονοϊό μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στο τουρνουά επίδειξης, μετά τους Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, Μπόρνα Τσόριτς και Βίκτορ Τροΐτσκι.