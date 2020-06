Πολιτική

Επίσκεψη Μπορέλ στις Καστανιές

Ουσιαστική, όσο και άκρως συμβολική η επίσκεψη του αξιωματούχου της ΕΕ στην περιοχή του Έβρου.

Την Ελλάδα θα επισκεφθεί στις 24 Ιουνίου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, σ ύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κ. Μπορέλ θα μεταβεί στις Καστανιές Έβρου, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, όπου και θα λάβει ενημέρωση από τις ελληνικές αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, θα συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Εξωτερικών , Ν. Δένδια και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλο.