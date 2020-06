Κοινωνία

Εξαφάνιση 13χρονου: Σε άλλη χώρα βρέθηκε ο ανήλικος

Τι είπε στους γονείς του με τους οποίους επικοινώνησε. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

«Η περιπέτεια του Χουσαΐνι Σαγιέντ Μαχντί 13 ετών, έληξε αισίως δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν», αναφέρει στην ανακοίνωσή του «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται «ο Σαγιέντ Μαχντί είναι καλά στην υγεία του, επικοινώνησε με τους γονείς του και φαίνεται ότι βρίσκεται ασφαλής σε δομή φιλοξενίας στη Σερβία».

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί», καταλήγει η ανακοίνωση.