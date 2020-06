Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: έκτακτη Σύνοδος Κορυφής με φυσική παρουσία των ηγετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην ατζέντα το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027. Τι ανακοίνωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Της Μαρίας Αρώνη

Στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής με φυσική παρουσία των ευρωπαίων ηγετών, με αντικείμενο το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, ανακοίνωσε σήμερα o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Στόχος της Συνόδου Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου είναι η επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης (ύψους 750 δις ευρώ, βάσει της πρότασης της Κομισιόν) και για το νέο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2021-2027, ύψους 1,1 τρις ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ αναμένεται να καταθέσει μια συμβιβαστική πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των κρατών-μελών, με τα οποία θα ξεκινήσει σύντομα «πραγματικές διαπραγματεύσεις», όπως είχε πει στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της 19ης Ιουνίου που είχε πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες θα είναι η πρώτη που θα γίνει με φυσική παρουσία, από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού. Τους τελευταίους τρεισήμισι μήνες, πραγματοποιήθηκαν πέντε Σύνοδοι Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης.