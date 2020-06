Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Ανησυχία για δεύτερο κύμα της πανδημίας

Οι υγειονομικές αρχές στην Ιταλία έκρουσαν σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο εμφάνισης ενός δεύτερου κύματος της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα, καθώς οι πολίτες φαίνεται να έχουν χαλαρώσει και να μην ανησυχούν πλέον ότι θα μολυνθούν από την covid-19.

“Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα νέο κύμα το φθινόπωρο”, προειδοποίησε ο Μάσιμο Γκάλι ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο νοσοκομείο Sacco του Μιλάνου μιλώντας στην εφημερίδα Repubblica. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ακόμη “πολύ νωρίς” για να αφήσουν οι Ιταλοί τις μάσκες στο σπίτι.

Συγκεντρώσεις στο σπίτι, γεμάτες παραλίες, εστιατόρια που δεν τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης: οι Ιταλοί φαίνεται ότι έχουν ξεχάσει το lockdown.

Οι πωλήσεων των μασκών, που στις αρχές της καραντίνας ήταν δυσεύρετες, πλέον σημειώνουν πτώση, σύμφωνα με την ομοσπονδία Ιταλών φαρμακοποιών.

Εξάλλου αίρεται στα τέλη του μήνα η υποχρέωση χρήσης μάσκας στους δημόσιους χώρους που ισχύει σε κάποιες περιοχές όπως η Λομβαρδία, κάτι που ο Γκάλι θεωρεί “πρόωρο”.

Στη Λομβαρδία, επίκεντρο της επιδημίας covid-19 στην Ιταλία, καταγράφηκαν χθες Δευτέρα 143 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών. Μέχρι στιγμής σε όλη τη χώρα έχουν πεθάνει 34.657 άνθρωποι από τον κορονοϊό και ο αριθμός των καθημερινών νέων μολύνσεων παραμένει σταθερός.

Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας οι ιταλικές υγειονομικές αρχές είχαν ζητήσει από τους πολίτες να επιδείξουν “σύνεση”, αφού παρατήρησαν “ανησυχητικά σημάδια εξάπλωσης” της covid-19, κυρίως δύο εστίες στη Ρώμη, υπογραμμίζοντας ότι “η κυκλοφορία του ιού παραμένει μεγάλη”.

“Ας είμαστε συνετοί μέχρι την ανακάλυψη ενός εμβολίου”, δήλωσε ο Φράνκο Λοκατέλι, γιατρός πρόεδρος του Ανώτερου Συμβουλίου Υγείας και σύμβουλος της κυβέρνησης, μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera.

“Η Ιταλία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες και πέτυχε εκπληκτικά αποτελέσματα”, πρόσθεσε. “Όμως ας μην είναι μάταια λόγω ανεύθυνων συμπεριφορών”, διότι “πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη των 34.000 θυμάτων”.

Η ανησυχητική κατάσταση εκτός Ευρώπης πρέπει να είναι στη σκέψη όλων, υπογράμμισε ο Λοκατέλι. “Οι άνθρωποι κινούνται από τη μία ήπειρο στην άλλη και είναι αδύνατο να ελεγχθεί όλος ο κόσμος”.