Μητσοτάκης: δωρεάν πρόσβαση κάθε Έλληνα σε ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Η παρουσίαση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών και τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με πολίτες...

Να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τις ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη και τις υπηρεσίες της Ψηφιακής Ελλάδας ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών που έχει τεθεί σε λειτουργία με απόλυτη επιτυχία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως πρώτιστο μέλημα είναι να μην μείνει κανείς πίσω στην ψηφιακή εποχή. «Ένα σχέδιο το οποίο είχαμε συζητήσει εδώ και αρκετό καιρό παίρνει σάρκα και οστά. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να έχει δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες», τόνισε χαρακτηριστικά για να προσθέσει με έμφαση πως η μαγική λέξη εδώ είναι: «ποιότητα». «Από τη στιγμή που παρέχουμε ως κράτος προγράμματα εκπαιδευτικά, αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα, αναγνωρισμένα και να γνωρίζει ο πολίτης ο οποίος θα μπει στον κόπο να περάσει από αυτήν τη διαδικασία ότι θα έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τη σημερινή παρουσίαση, καθώς ένα σχέδιο το οποίο είχαμε συζητήσει εδώ και αρκετό καιρό παίρνει σάρκα και οστά. Και δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά για τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα πολίτη να έχει δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές ψηφιακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έβλεπα εδώ τα νούμερα, τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά: 214 εκπαιδευτικά προγράμματα, 32 πάροχοι, 1.800 ώρες -τονίζω δωρεάν- εκπαίδευσης και φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενισχύεται καθώς θα ωριμάζει και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και αυτό είναι διαθέσιμο μέσα από την κεντρική μας πύλη το gov.gr και από ό,τι καταλαβαίνω θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να συζητήσουμε και με συμπολίτες μας, οι οποίοι έκαναν χρήση αυτών των υπηρεσιών. Θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τις εμπειρίες τους, τις προτάσεις τους, τις σκέψεις τους για το πώς μπορεί το περιεχόμενο να γίνει καλύτερο.

Νομίζω ότι η έμφαση και η μαγική λέξη εδώ είναι: “ποιότητα”. Από τη στιγμή που παρέχουμε ως κράτος προγράμματα εκπαιδευτικά, αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα, αναγνωρισμένα και να γνωρίζει ο πολίτης ο οποίος θα μπει στον κόπο να περάσει από αυτή τη διαδικασία ότι θα έχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Και σε τυπικό επίπεδο ότι συμπλήρωσε ένα πρόγραμμα και περνάει μέσα από μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αλλά και ότι ο ίδιος αναγνωρίζει ότι αυτός ο χρόνος στον οποίο αφιέρωσε τον βοηθάει να βελτιώσει τις δεξιότητες του, τις γνώσεις του και τη συνολική κατάρτιση του μέσα από προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα ψηφιακά».

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε πως «η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι μία από τις διαστάσεις στις οποίες αξιολογείται η χώρα μας σε όλους τους διεθνείς δείκτες για τα ψηφιακά». Όπως τόνισε, «είναι οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, όπου εκεί είχαμε την πρωτοβουλία του gov.gr, είναι οι υποδομές μας, οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αλλά ένας πολύ βασικός πυλώνας είναι τα skills, είναι οι ψηφιακές δεξιότητες». Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέλυσε πώς μέσα από συντονισμένες ενέργειες υλοποιήθηκε η νέα ψηφιακή υπηρεσία προς όφελος των πολιτών συμπληρώνοντας ότι η φιλοσοφία είναι η ίδια με το gov.gr. «Κατά τη διάρκεια του lockdown, ξεκινήσαμε δημιουργώντας την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Εκεί η κεντρική σύλληψη ήταν πολύ απλή. Αυτό ήταν ένα project που ανέλαβε ο υφυπουργός, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος με την ομάδα του. Ξεκινήσαμε με 156 μαθήματα, τόσα ήταν μέχρι χθες, 1.500 ώρες από 23 παρόχους. Σήμερα πάμε ένα βήμα παραπέρα. Πηγαίνουμε στα 214 μαθήματα όπως βλέπετε, πάνω από 1.800 ώρες εκπαίδευσης, 32 πάροχοι αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το ότι δημιουργούμε και ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ, το οποίο ο καθένας μας μπορεί να αξιολογήσει τις ψηφιακές του δεξιότητες από πολύ απλές, να μάθω πώς να ψάχνω κάτι στο διαδίκτυο, μέχρι να μάθω κώδικα. Σε αυτό το πλαίσιο αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα -όπως είπατε- θα χτίσουμε πάνω του, θα προσπαθήσουμε αυτό να γίνει κεντρική πύλη για τις ψηφιακές δεξιότητες».

Ο κ. Ζαριφόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, επανέλαβε πως αποτελεί κεντρικό στόχο να μην μείνει κανείς πίσω στη νέα ψηφιακή εποχή και όλοι οι πολίτες να καταφέρουν να ενισχυθούν με ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να αξιοποιήσουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία που προσφέρονται. «Συγκεντρώσαμε υλικό το οποίο υπήρχε, αλλά ήταν διαμοιρασμένο σε διάφορους ιστότοπους ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εταιρειών της αγοράς. Το αξιολογήσαμε με επιτροπή από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες και το παρουσιάζουμε με ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, δωρεάν, με ελεύθερη πρόσβαση», ανέφερε παρουσιάζοντας στον Πρωθυπουργό την πλατφόρμα.

Η νέα έκδοση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών συγκεντρώνει 214 εκπαιδευτικά προγράμματα βασικού και προχωρημένου επιπέδου, από 32 παρόχους, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1.800 ώρες δωρεάν εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο εμπλουτίζεται συνεχώς έτσι ώστε όλοι να μπορούν να αναζητήσουν χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνώσεων και στις ανάγκες τους. Τονίζεται δε πως αξιολογήθηκε με αυστηρά κριτήρια από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με Έλληνες ακαδημαϊκούς και ειδικούς στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αξιοποίησε την ελληνική και διεθνή εμπειρία και έλαβε υπόψη επιτυχημένες ευρωπαϊκές πρακτικές, μεθοδολογίες και πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα, η απλότητα, η ευχρηστία και η αποτελεσματικότητα ενώ το περιεχόμενο παραχωρήθηκε δωρεάν προς χρήση από τους πολίτες, από επιλεγμένους οργανισμούς με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος: ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης.

Συζήτηση με πολίτες

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συζήτησε με πολίτες για την εμπειρία τους από τη χρήση της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών οι οποίοι του ανέλυσαν πώς αξιοποίησαν συγκεκριμένα μαθήματα για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους με αποτέλεσμα τη βελτίωση της καθημερινότητά τους. Η Μαρία Π., που φέτος ολοκληρώνει το Λύκειο, δίνει Πανελλαδικές εξετάσεις και αύριο διαγωνίζεται στο μάθημα της Ιστορίας υπογράμμισε πως είναι πάρα πολλά αυτά που μαθαίνει και βλέπει κανείς χρησιμοποιώντας την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Χάρη στη χρήση της παρακολουθεί μαθήματα Microsoft Office, Social Media & Ε-Shop marketing, καθώς σκέφτεται να δημιουργήσει το δικό της E-Shop. Ο Πρωθυπουργός της έδωσε τις ευχές του για την καλή της επιτυχία τόσο στις εξετάσεις όσο και στην ευόδωση του στόχου της που είναι να επιτύχει σε μια σχολή στην Αθήνα.

Η Τίνα Μ., εργάστηκε στο παρελθόν ως αεροσυνοδός και τώρα παρακολουθεί μαθήματα από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών με στόχο την ενίσχυση του βιογραφικού της και τη βελτίωση των δεξιοτήτων της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτός είναι ο τομέας που την ενδιαφέρει να σταδιοδρομήσει, όπως τόνισε. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών υπήρξε ευχάριστη έκπληξη για την ίδια καθώς «αυτό που έψαχνε, την στιγμή που το έψαχνε, από έγκυρους φορείς περιεχομένου», ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως χρησιμοποιώντας το μάθημα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών εκπαίδευσε και τους γονείς της στις ασφαλείς συναλλαγές στο διαδίκτυο και τη χρήση λύσεων ηλεκτρονικής τραπεζικής και έτσι, πλέον, αποφεύγουν την επίσκεψη σε κατάστημα.

Ο Τάσος Κ., με μεγάλη προϋπηρεσία ως διαχειριστής δικτύων σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία σημείωσε πως θεωρεί αυτονόητη την αδιάκοπη βελτίωση των δεξιοτήτων ενός επαγγελματία στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, αν και σε «προχωρημένο» επίπεδο ο ίδιος, βρήκε μαθήματα για να βελτιώσει τις δεξιότητες του στον προγραμματισμό και στη διοίκηση έργου. Ο ίδιος μετέφερε στον Πρωθυπουργό και στην ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις δικές του προτάσεις.

Η Μαρίλη Ε., στέλεχος καριέρας, με μεγάλη εμπειρία αρχισυνταξίας σε περιοδικά και μητέρα δύο κοριτσιών στην εφηβεία, ανέφερε πως βρήκε μαθήματα που βελτιώνουν τη γνώση της στην ασφάλεια του διαδικτύου για τα παιδιά. Τόνισε δε τη σημασία της εργασίας από το σπίτι, καθώς η ίδια, ως επαγγελματίας, λόγω πρόσφατης κινητικής αναπηρίας, εργάζεται μόνο από το σπίτι και η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της υπήρξε μονόδρομος ώστε να συνεχίσει τον ενεργό της ρόλο.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος.