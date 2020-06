Κοινωνία

“Έσπρωχναν” ναρκωτικά σε πιάτσες ως... διανομείς σε κατάστημα take-away (εικόνες)

Πως έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη της σπείρας. Η ιεραρχία, οι καβάτζες και οι "κινητες" αποθήκες...

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, που δρούσε στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, του Ιλίου, της Πετρούπολης, της Ν. Ιωνίας και των Τρικάλων Θεσσαλίας.

Συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Ίλιον, Πετρούπολη και Ν. Ιωνία, (14) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για (8) ημεδαπούς και (6) αλλοδαπούς. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται (3) επιπλέον μέλη της σπείρας. Συνελήφθησαν επίσης (3) ημεδαποί για παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών μετά από διερεύνηση πληροφοριών, αναφορικά με την δράση εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούντο στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, ταυτοποίησε τα μέλη του κυκλώματος, πιστοποίησε την εγκληματική τους δράση και εντόπισε τους χώρους αποθήκευσης των ναρκωτικών (καβάτζες).

Απεκαλύφθη επίσης και ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος, ως προς τον συντονισμό, την ανεύρεση, την αποθήκευση, την νόθευση και τη διακίνηση των ποσοτήτων των ναρκωτικών.

Από τη μεθοδολογία δράσης της προαναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, την ιεραρχική της δομή και τους ρόλους, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών για τα διάφορα στάδια διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, τη συνεχή αλλαγή χώρων αποθήκευσης, ειδικά τη χρήση διαμορφωμένων κρυπτών σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα, την αγορά και χρήση μοτοσικλετών υψηλών επιδόσεων, τη χρήση κωδικών ονομασιών κατά τις επικοινωνίας τους και τη διακίνηση με το προκάλυμμα της εργασίας (διανομείς σε κατάστημα take - away), προκύπτει η εκ μέρους των μελών της κατάρτιση επαγγελματικής υποδομής, που τους εξασφάλιζε διαρκή δράση και αποκόμιση μεγάλου ύψους παράνομων προσόδων, υπολογιζόμενων σε τουλάχιστον -180.000- ευρώ.

Από τις (14) ενεργηθείσες έρευνες σε οικίες και χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών (καβάτζες), καθώς και σε οχήματα των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη βάρους -1- κιλού και -277,2- γραμμαρίων

Κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), βάρους -4- κιλών και -174,9- γραμμαρίων

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -58,3- γραμμαρίων

Οκτώ (8) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Πέντε (5) Ι.Χ. δίκυκλες μοτοσικλέτες

Τέσσερις (4) ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Το χρηματικό ποσό των -36.310- ευρώ

Ένα (1) αεροβόλο πιστόλι

Δύο (2) μαχαίρια

Μία (1) ναυτική φωτοβολίδα

Είκοσι μία (21) συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Ένα (1) καταγραφικό με μια (1) ηλεκτρονική συσκευή

Μία (1) νάιλον συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια

Ένας (1) τρίφτης με υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Διάφορα κλειδιά οικιών

Μία (1) αντιασφυξιογόνο μάσκα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.