Αρπαγή 10χρονης: Στη φυλακή η 33χρονη

Τι υποστήριξε στην απολογία της, που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις ώρες...

Προσωρινά κρατούμενη, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε, μετά την απολογία της, η 33χρονη που κατηγορείται για την αρπαγή της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Η απολογία της ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, Ελένης Αναστασίου, διήρκεσε περισσότερες από 4 ώρες και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εκτός από αυτή της προμήθειας ναρκωτικών..

Στην απολογία της, σύμφωνα με τον συνήγορό της, Βασίλη Νουλέζα, η 33χρονη υποστήριξε ότι: «δεν υπήρξε ερωτική έλξη για τη 10χρονη σε καμία περίπτωσή για ανήλικα παιδιά» και πρόσθεσε πως επιλέγει συντρόφους ηλικιακά μεγαλύτερους από εκείνη.

Επίσης, όπως ανέφερε ο συνήγορός της, η κατηγορούμενη δήλωσε πως τη 10χρονη «την πήρα έτσι όπως θα την παρέδιδα», ενώ υπογράμμισε πως ήταν «θολωμένη βλέποντας ειδήσεις σε μια κατάσταση που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω» και ότι πήρε την 10χρονη μαζί της επειδή ένιωθε ένα ψυχικό κενό γιατί δεν έβλεπε το δικό της παιδί αλλά και για να το φροντίσει.

Τέλος, σημείωσε πως κατέστρεψε τον φορητό υπολογιστή στην Κατερίνη όταν διάβασε «ότι η Αστυνομία βρίσκεται κοντά στη σύλληψή μου, πανικόβλητη για να μην εντοπιστώ».

Σύμφωνα με πληροφορίες η 33χρονη φέρεται να υποστήριξε ακόμα κατά την απολογία της ότι είχε καλές σχέσεις με την οικογένεια της 10χρονης και κυρίως με τον πατριό.

Η υπεράσπιση της 33χρονης κατέθεσε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη καθώς και προσφυγή προκειμένου να αρθεί η προσωρινή της κράτηση.

Κόντρα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Στο μεταξύ, η πλευρά της 33χρονης απέρριψε τον ισχυρισμό του Αλέξη Κούγια, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της 10χρονης, περί πρότασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

«Δυστυχώς θα πρέπει να διαψεύσω τον συνάδελφο. Δεν υπάρχει καμία πρόταση συμβιβασμού. Είχαμε μόνο μια απλή τηλεφωνική επικοινωνία. Με τον κ. Κούγια έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ακόμη και για μπάλα (σ.σ. ποδόσφαιρο)» δήλωσε ο Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Όταν γίνεται πρόταση για συμβιβασμό μιλάμε για χρήματα, κάτι που προσβάλει την οικογένεια, σε αυτήν την περίπτωση, που η μικρή είναι ανήλικη», δήλωσε, σπο την πλευρά του, επίσης στον ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της οικογένειας της 10χρονης, Αλέξης Κούγιας.

«Μου θυμίζει την υπόθεση που ο πλούσιος κάνει το κακό και εξαγοράζει τον φτωχό», είπε σχετικά και σχολίασε: «Με προσβάλει ως δικηγόρο και ως άνθρωπο αυτή η πρόταση συμβιβασμού, γι’ αυτό και το δημοσιοποίησα».

Ερωτηθείς τι σημαίνει η πρόταση αυτή για την υπόθεση, εκτίμησε πως «σημαίνει παραδοχή, αλλά και σημαίνει ‘έχω λεφτά’ και αυτό προκαλεί ερωτήματα για το πού βρήκε τα λεφτά η κυρία που λέει ότι εκδίδεται για να ζήσει» και συμπλήρωσε πως «μου έχει κάνει εντύπωση και το να μην καταλαβαίνεις ποιον εκπροσωπείς, ποιον δικηγόρο έχεις απέναντί σου».