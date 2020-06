Αθλητικά

Super League: η απόφαση στο αίτημα για παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα

Τι αποφάνθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, στο αίτημα της Super League.

Απαγορευτικό «σήκωσε» η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, στο αίτημα της Super League να επιτραπεί η είσοδος ενός αριθμού φιλάθλων στα υπολειπόμενα παιχνίδια των πλέι-οφ και πλέι-άουτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, μετά από ψηφοφορία η Επιτροπή αποφάσισε ότι σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την επιστροφή φιλάθλων στις εξέδρες και απέρριψε το ομόφωνο αίτημα του συνεταιρισμού.

Κατόπιν αυτού, η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν αναμένεται να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί κεκλεισμένων των θυρών και πλέον οι ελπίδες για θεατές στα γήπεδα μεταφέρονται για τη νέα περίοδο.