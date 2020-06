Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Άστατες συνθήκες σε πολλές περιοχές και την Τετάρτη. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται την Τετάρτη στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειου Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Μόνο στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την παρουσία ωίδιου στη πεπονιά:

Διαπιστώσεις: Έναρξη του ωίδιου στις πρώιμες καλλιέργειες με πεπονιές στους Νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας.

Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα μικρές, κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζεται λευκή εξάνθηση Αργότερα η εξάνθηση εμφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλου.

Συνθήκες ανάπτυξης : Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Τα κονίδια μεταφέρονται με τον άνεμο. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερμοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του .

: Καταπολέμηση: Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά 8-10 ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

