Αθλητικά

Πανιώνιος: δεν πήρε άδεια για συμμετοχή στη Super League

Ο Πανιώνιος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Δευτεροβάθμιο Όργανο, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Ο Πανιώνιος δεν εξασφάλισε άδεια συμμετοχής στη Super League της επόμενης χρονιάς (2020-21), καθώς ο φάκελος που κατέθεσε στο Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ απορρίφθηκε, λόγω μη υποβολής οικονομικών στοιχείων.

Αντιθέτως, την άδεια για τις εγχώριες διοργανώσεις πήρε η ΠΑΕ Παναιτωλικός, που ήταν η μόνη (πλην των «κυανέρυθρων») στην οποία δεν είχε χορηγηθεί άδεια UEFA για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για τις υπόλοιπες 12 ΠΑΕ της Super League, η χορήγηση άδειας UEFA συνεπάγεται και την εξασφάλιση της αδειοδότησης για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ αποφάσισε παράλληλα να χορηγήσει στον ΑΣ ΠΑΟΚ άδεια συμμετοχής στο Champions League Γυναικών.