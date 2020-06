Life

Χάρι – Μέγκαν: από τις δημόσιες ευχαριστίες τους έλειπαν… οι τίτλοι ευγενείας

Οι ευχαριστίες στην οργάνωση StreetGames, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία εν μέσω της πανδημίας και η υπογραφή που έκλεψε…. την παράσταση.

Καθώς η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να εξαπλώνεται στον πλανήτη ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, ευχαρίστησαν τους ανθρώπους που συνεχίζουν να στηρίζουν την κοινωνία με την προσφορά τους

Σε μια επιστολή που απέστειλαν στην διευθύνουσα σύμβουλο της οργάνωσης StreetGames, Jane Ashworth, αναφέρουν: «Γράφουμε για να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην ομάδα του StreetGames για την υποστήριξη που παρέχει με γεύματα μέσω του Hubb Community Kitchen σε όλο το Λονδίνο».

Το ζευγάρι τονίζει ότι χάρη στην υποστήριξη του οργανισμού διανέμονται καθημερινά εκατοντάδες γεύματα σε δίκτυα νέων ανθρώπων τους τελευταίους μήνες.

«Ο αντίκτυπος της Covid-19 είναι τρομακτικός και μία περίοδος δοκιμασίας για τόσους πολλούς ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές είναι η καλή θέληση προς τους άλλους και υπερισχύει το πνεύμα της κοινότητας» επισημαίνουν και συμπληρώνουν ότι «αυτό το γράμμα έρχεται με τις ειλικρινείς ευχαριστίες και τις καλύτερες ευχές μας σε όλους στο StreetGames», πριν υπογράψουν απλώς ως «Χάρι και Μέγκαν».

Η επιστολή έγινε γνωστή καθώς το StreetGames τη δημοσιοποίησε γράφοντας στο Twitter, «Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε την υποστήριξη του Χάρι και της Μέγκαν...».

Πάντως ο Χάρι και η Μέγκαν δεν είναι η πρώτη φορά που υπογράφουν μόνο με τα μικρά τους ονόματα, η αρχή έγινε με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που είχαν αναρτήσει στο Instagram κλείνοντας τον επίσημο λογαριασμό τους ως «SussexRoyal».