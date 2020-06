Κοινωνία

Πρέβεζα: βιασμό της 83χρονης από τον Πακιστανό έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή

Η άτυχη γυναίκα εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του Πακιστανού. Τι υποστήριξε στην απολογία του.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πρέβεζας, από την υπόθεση της 83χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε από έναν 40χρονο Πακιστανό και νοσηλεύεται δίνοντας μάχη για τη ζωή της.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή ιατροδικαστή που διαβιβάστηκε στην Ασφάλεια και τον ανακριτή Πρωτοδικών Πρέβεζας, αναφέρει ότι η άτυχη ηλικιωμένη κακοποιήθηκε σεξουαλικά, καταρρίπτοντας έτσι τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο δικηγόρος που είχε οριστεί από τον ανακριτή για την υπεράσπιση του 40χρονου αλλοδαπού υπέβαλλε την παραίτηση του και ορίστηκε αντικαταστάτης του, ο οποίος ζήτησε χρόνο για να μελετήσει την δικογραφία η οποία πλέον περιλαμβάνει και την κατηγορία του βιασμού.

Την ίδια ώρα, η 83χρονη εξακολουθεί να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στην Εντατική του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο Πακιστανός είχε συλληφθεί την Κυριακή από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στους οποίους είχε προβάλλει σθεναρή αντίσταση.

Να σημειωθεί ότι όταν που η 83χρονη είχε βρεθεί αιμόφυρτη και γυμνή από τη μέση και κάτω στο κρεβάτι της μονοκατοικίας της, ο 40χρονος είχε θεωρηθεί ως υπ' αριθμόν ένα ύποπτος, καθώς είχε επιχειρήσει να την βιάσει το Μάρτιο του 2019.

Στους αστυνομικούς της Ασφάλειας που τον παρέλαβαν είχε ισχυριστεί ότι διατηρούσε σεξουαλικές σχέσεις με την 83χρονη και ότι πήγε στο σπίτι της το βράδυ της Παρασκευής και έφυγε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όπως είχε πει, η ηλικιωμένη ήταν καλά όταν έφυγε, ενώ υποστήριξε πως δεν θυμάται αν την χτύπησε καθώς ήταν μεθυσμένος.

