Κορονοϊός: δωμάτια απομόνωσης σε ξενοδοχεία για φιλοξενία ασθενών

Τι προβλέπει η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας, Υγείας, και Τουρισμού...

Με απόφαση των υπουργών Οικονομίας Υγείας και Τουρισμού προβλέπεται το πως στις ξενοδοχειακές μονάδες θα δημιουργηθούν δωμάτια –χώροι απομόνωσης- για περιπτώσεις φιλοξενίας επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η λύση αυτή προσωρινού χαρακτήρα συμπληρώνει τη δημιουργία πλέγματος ξενοδοχείων «καραντίνας» και επιτρέπει το ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού . Γι΄αυτό και τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ ισχύουν κατ΄ ελάχιστον έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19».

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50) δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα (50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

Ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Η ασφαλής επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Σήμερα ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό βήμα που εμπεδώνει αυτό το αίσθημα ασφάλειας. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε καθημερινά προσηλωμένοι σε αυτόν τον στόχο».

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 8958/15.06.2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 2370).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 60 του ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη» (Α’ 101).

β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (A’ 112).

γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181). δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’148).

ε. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

στ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’90).

η. Της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’3051).

2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στις εξής συνεδριάσεις της: 60η Συνεδρίαση (21/5/2020), 72η Συνεδρίαση (09/06/2020), 73η Συνεδρίαση (10/06/2020) και την 78η Συνεδρίασή της (18/06/2020).

3. Την ανάγκη τροποποίησης της με αρ. 1881/29.05.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’2084), ώστε να συμπληρωθεί με απαραίτητα μέτρα για διάφορες υπηρεσίες των καταλυμάτων

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9410/23-6-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 (B’ 2084)“, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) όμοια απόφαση, ως εξής:

Άρθρο μόνο

1. Το στοιχείο Ζ.17 του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«Ζ.17 Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες. Της απαγόρευσης εισόδου εξαιρούνται εξεταζόμενοι στο πλαίσιο προφορικών εξετάσεων για την απόκτηση πάσης φύσεως πιστοποιητικών γλωσσομάθειας ή εξέτασης ξένων γλωσσών».

2. Το στοιχείο Ε του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«Ε. Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου συμβάντων COVID-19 (φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο). Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση/διοίκηση του καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο κατάλυμα -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)- ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων. Ομοίως, στις περιπτώσεις που εξεταστικός φορέας συνάπτει συμφωνία με ξενοδοχειακό κατάλυμα για την διενέργεια προφορικών εξετάσεων, πρέπει να διατηρεί πλήρη λίστα με τους συμμετέχοντες στην εξέταση σύμφωνα με τα ανωτέρω και να την διαθέτει στη διοίκηση του ξενοδοχειακού καταλύματος για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εντοπισμού επαφών κρουσμάτων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να ενεργοποιηθεί. Να δίδεται προσοχή στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και να έχουν ενημερωθεί όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.».

3. Στο Παράρτημα Ι προστίθεται Στοιχείο Πρωτοκόλλου Κ, με υποχρεωτική εφαρμογή από την Διοίκηση/Διεύθυνση, και κλιμάκωση κυρώσεων 1, ως εξής:

«1. Η εγκατάσταση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος απομόνωσης επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη, πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α. Να είναι χώρος ορισμένος αποκλειστικά εντός οριοθετημένης περιοχής για το σκοπό της απομόνωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

β. Να είναι χωροταξικά απόλυτα διακριτή και κατά προτίμηση απομακρυσμένη σε σχέση με την υπόλοιπη ξενοδοχειακή δομή, με την οποία δεν πρέπει να μοιράζεται κοινόχρηστους χώρους παραμονής.

γ. Να υπάρχει τηλεφωνική γραμμή με 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας για έκτακτες ανάγκες.

δ. Να υπάρχει δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες, και να διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις που η κλινική κατάσταση των ασθενών απαιτεί επαναξιολόγηση ή παρέμβαση.

ε. Να διαθέτει καλά αεριζόμενα δωμάτια με ατομική τουαλέτα. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα για επαρκή φυσικό αερισμό, πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει

100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση.

στ. Να υπάρχει η υποδομή, καθώς και τα απαραίτητα αναλώσιμα για την εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και την καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών στα δωμάτια.

ζ. Να υπάρχει προκαθορισμένη διαδικασία αλλαγής και καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων και λοιπού ιματισμού ξεχωριστά από αυτά του υπολοίπου καταλύματος, καθώς και διαδικασίες ασφαλούς αποκομιδής των μολυσματικών απορριμμάτων τα οποία πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία κατά αντιστοιχία των προβλέψεων της με αριθμό 146163/2012 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1537).

η. Να διασφαλίζεται η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων από εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

θ. Οι υπηρεσίες των γευμάτων να παρέχονται στα δωμάτια από προσωπικό, που αφήνει το γεύμα έξω από την πόρτα του δωματίου.

ι. Αν απαιτείται είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο, το προσωπικό συνιστάται να φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και να τηρεί απόσταση 1,5 μέτρου από τον ασθενή.

ια. Θα πρέπει να γίνεται καθημερινή καταγραφή (τήρηση γραπτού ή ηλεκτρονικού αρχείου) όλων των ατόμων που εισέρχονται στο χώρο καραντίνας (πχ. προσωπικό, επαγγελματίες υγείας).

ιβ. Το προσωπικό που ασχολείται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγκατάστασης απομόνωσης, πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και αποκλειστικό (να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του στο λοιπό συγκρότημα). Επίσης, πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση στα μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού και στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και να μην ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση ή εμφάνιση επιπλοκών από τη λοίμωξη COVID-19.

ιγ. Συνιστάται η παρακολούθηση της υγείας των συγκεκριμένων μελών του προσωπικού και εγρήγορση για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη ενός (1) δωματίου καραντίνας, για καταλύματα έως πενήντα (50) δωματίων απαιτείται η ύπαρξη δύο (2) δωματίων καραντίνας και για καταλύματα άνω των πενήντα (50) δωματίων απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

2. Προτείνεται ο περιορισμός της καραντίνας στενών επαφών κρούσματος στα τουριστικά καταλύματα σε επτά (7) ημέρες, εφόσον γίνει ιατρική αξιολόγηση για απουσία κλινικής εικόνας νόσησης, ή σε δέκα (10) ημέρες, αν δεν είναι δυνατή/διαθέσιμη η ιατρική αξιολόγηση.

3. Οι ως άνω δύο παράγραφοι ισχύουν έως ότου οριστεί στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19».

4. Το στοιχείο Ι.1 Του Παραρτήματος Ι αντικαθίσταται ως εξής «Λειτουργία χώρων αναψυχής για παιδιά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

5. Το στοιχείο Ι.2. του Παραρτήματος Ι διαγράφεται.

6. Το στοιχείο ΙΑ του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΙΑ. Απαγόρευση εισόδου στα κατασκηνωτικά μέσα σε μη διαμένοντες.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 (Β’2084) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 8958/15.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Τροποποίηση της υπ’ αρ.1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2370).