Πολιτική

Χειρονομία καλής θέλησης της Ελλάδας προς την Παλαιστίνη

Τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας στην τηλεδιάσκεψη δωρητών για την οικονομική ενίσχυση της UNRWA..

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη δωρητών για την οικονομική ενίσχυση της UNRWA, της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, μετείχε σήμερα, κατόπιν πρόσκλησης των ομολόγων του από την Ιορδανία και τη Σουηδία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Εξέφρασα, αρχικώς, την ανησυχία της Ελλάδος για τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, οι οποίες έχουν επιδεινώσει έτι περαιτέρω την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και στις χώρες όπου διαμένουν», αναφέρει σε δήλωσή του μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο κ. Δένδιας.

Ειδικά ως προς τη Λωρίδα της Γάζας, ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι η σημερινή κατάσταση προσθέτει επιπλέον προκλήσεις σε μια ήδη σύνθετη πραγματικότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, υπογραμμίζει, το έργο της UNRWA, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό, τόσο για την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, όσο και για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

Καταληκτικά, ο κ. Δένδιας επισημαίνει στη γραπτή του δήλωση πως υπό το φως των ανωτέρω, ενημέρωσε τους συνομιλητές του ότι η Ελλάδα, σε πνεύμα αλληλεγγύης και προσφοράς, είναι διατεθειμένη να παράσχει πρόσθετη οικονομική βοήθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της.