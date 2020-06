Κόσμος

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε το Μεξικό

Προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική εξέδωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS)...

Μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το νότιο Μεξικό, κλονίζοντας κτίρια στο κέντρο της πρωτεύουσας της Πόλης του Μεξικού εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, οδηγώντας εκατοντάδες ανθρώπους να βγουν από τα σπίτια τους στους δρόμους.

Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,7, ενώ το γεωλογικό ινστιτούτο του Μεξικού τόνισε πως η δόνηση ήταν 7,5.

Οι σεισμοί τέτοιου μεγέθους μπορεί να είναι καταστροφικοί.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν η νότια πολιτεία της Οαχάκα, σύμφωνα με το μεξικανικό ινστιτούτο.

Αυτόπτες μάρτυρες στην Πόλη του Μεξικού είπαν στο Reuters πως δεν είδαν αρχικά σημάδια τραυματισμών ή ζημιών.

Προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική μετά τον ισχυρό σεισμό εξέδωσε το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS).