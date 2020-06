Κοινωνία

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη δράση του ψευτογιατρού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος, που δηλώνει τώρα "εμπειρικός βοτανολόγος”, πρότεινε εναλλακτικές θεραπείες, υποσχόμενος πλήρη ίαση, στα θύματα του.