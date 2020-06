Κοινωνία

Κούγιας στον ΑΝΤ1 για αρπαγή 10χρονης: θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια νέα υπόθεση “Μαντλίν” (βίντεο)

Ο γνωστός ποινικολόγος τόνισε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν συνένοχοι της κατηγορουμένης στην υπόθεση, ακόμη και κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας.