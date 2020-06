Τοπικά Νέα

Αναγνωρίστηκε η καμένη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε σε πρασιά πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης...

Τέλος στο θρίλερ στη Θεσσαλονίκη…

Γεωργιανής καταγωγής είναι σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε πρασιά πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οι αστυνομικοί, φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο ο θάνατός της 36χρονης να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός της ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.