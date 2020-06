Οικονομία

Αδήλωτα τετραγωνικά: παράταση στην προθεσμία υποβολής δήλωσης

Η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο της δήλωσης. Μέχρι πότε δόθηκε παράταση.

Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2020 η δυνατότητα δήλωσης των «ξεχασμένων» τετραγωνικών, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Για όσους υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 (Α' 167), η δήλωσή τους στους Δήμους, για αδήλωτα τετραγωνικά, ακολουθεί την καταληκτική ημερομηνία της τακτοποίησης αυθαιρέτων και η απαλλαγή του προστίμου θα αφορά την τελευταία πενταετία από τον χρόνο της δήλωσης. Με άλλη τροπολογία, από 1η Οκτωβρίου 2020, συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήμο Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) - ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί στον οικείο Οργανισμό.

Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας:

- Δίνεται παράταση του κύκλου κινητικότητας του 2019 έως 15 Ιουλίου 2020 προκειμένου να διεκπεραιωθούν εκκρεμότητες που προέκυψαν λόγω του Covid-19.

- Αναπροσαρμόζεται η προθεσμία για αξιολόγηση. Νέα ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών για αξιολόγηση της περιόδου 2019 ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020.

- Ρυθμίζονται - για λόγους ταχύτητας - τεχνικά θέματα που αφορούν τη συγκρότηση των συμβουλίων για επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο.