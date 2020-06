Κόσμος

Νέο “μήνυμα πολέμου” από την Αίγυπτο στην Λιβύη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποδέκτης και η Άγκυρα των “πολεμικών” δηλώσεων του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών...

Τη βεβαιότητα ότι η Αίγυπτος δεν θα διστάσει να λάβει κάθε μέτρο για να εμποδίσει να τεθεί η Λιβύη υπό τον έλεγχο τρομοκρατικών ομάδων και ένοπλων παραστρατιωτικών, εξέφρασε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Σάμεχ Σούκρι, απευθυνόμενος στην τηλεδιάσκεψη του Αραβικού Συνδέσμου.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας προειδοποίησε για τις συνέπειες των ξένων παρεμβάσεων στο έδαφος που σχετίζονται με τη στήριξη τρομοκρατικών ομάδων και πολιτοφυλακών μεταφέροντας ξένους μισθοφόρους και τρομοκράτες από τη Συρία στη Λιβύη με έναν τρόπο που αποσταθεροποιεί την εσωτερική ασφάλεια της Λιβύης και αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των αραβικών χωρών.

Από την πλευρά του, ο Αραβικός Σύνδεσμος τόνισε την ανάγκη πολιτικής λύσης για τη Λιβύη, τονίζοντας την «ανάγκη αποκατάστασης του εθνικού κράτους της Λιβύης και του ρόλου των θεσμικών οργάνων του στην υπηρεσία του λαού της Λιβύης, μακριά από ξένες παρεμβάσεις».

Εξάλλου, ο Αραβικός Σύνδεσμος χαιρέτισε με ικανοποίηση την πρωτοβουλία του Αιγυπτίου Προέδρου Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι για την εξεύρεση λύσης στην κρίση της Λιβύης, καθώς και όλες τις διεθνείς προσπάθειες που αναζητούν την ειρήνη, εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή τους στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση της σύγκρουσης, χαρακτηρίζοντας την εν λόγω πρωτοβουλία ως παράδειγμα «εποικοδομητικών προτάσεων» που «έτυχε θερμής υποδοχής σε περιφερειακό, διεθνές επίπεδο και σε αραβικό επίπεδο».

Τέλος, ο επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου, Γενικός Γραμματέας Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ καταδίκασε τη «συστηματική στρατολόγηση μισθοφόρων και ξένων μαχητών» στη Λιβύη και επεσήμανε ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος είναι ενάντια σε όλες τις μορφές ξένης επέμβασης στη Λιβύη και σε «οποιαδήποτε στρατιωτική λύση» στη εν λόγω σύγκρουση και ανέφερε ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος υποστηρίζει μόνο μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση στην κρίση της Λιβύης υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών που να στηρίζεται στα ψηφίσματα του Αραβικού Συνδέσμου και τις διαπραγματεύσεις της Διάσκεψης του Βερολίνου.