Αθλητικά

Νίκος Αλέφαντος: σκόρπισε θλίψη ο θάνατος του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωστοί ποδοσφαιριστές που συνεργάστηκαν μαζί του, αλλά και άνθρωποι από τη showbiz, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον αντισυμβατικό κόουτς.​